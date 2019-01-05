Ющенко рассказал, что помешало Украинской православной церкви получить томос еще 10 лет назад

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что еще в 2008 году были готовы все документы для получения томоса от Вселенского патриархата, однако тогда Украину попросили этот вопрос «поставить на паузу». Об этом экс-президент рассказал в Стамбуле после подписания томоса об автокефалии ПЦУ, сообщил телеканал Newsone .



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«Был только один момент — синоду Константинопольской церкви надо было организовать проведение сначала церковного совещания, которое утвердило бы повестку дня, а затем — Вселенский Собор… Это была просьба константинопольской стороны: давайте его поставим на паузу два года, чтобы потом, после проведения Вселенского Собора делать по процедуре решение украинского церковного вопроса», — рассказал Ющенко.

Также Ющенко вспомнил о своей беседе с патриархом Иерусалимским, когда тот сказал, что вопрос создания украинской поместной церкви — политический.

«Эту установку преподнесли как политическую. Я апеллировал к тому, что «Ваше святейшество, посмотрите: там на улице 12 млн, те 12 млн умоляют, требуют согласно православным канонам иметь свою национальную церковь. Почему я, как рядовой гражданин, как верный своей церкви, не могу иметь это благо?», — рассказал экс-президент.

Комментируя получение ПЦУ Томоса, Ющенко сказал, что «сегодня украинцы перевернули одну из страниц нашей внутренней национальной интеграции».

«Это единство, к которому мы стремились всегда, но нам его не давали осуществить», — заявил он.

В Стамбуле, напомним, 5 января состоялась церемония подписания томоса (церковного указа) об автокефалии новой украинской церкви. На церемонии присутствовала украинская делегация во главе с президентом страны Петром Порошенко и главой новой церкви митрополитом Епифанием.