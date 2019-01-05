Илон Маск анонсировал срок полета своей ракеты к МКС

Создатель проекта SpaceX Илон Маск заявил, что через месяц его ракета отправится к МКС. В рамках тестового полета на ней не будет астронавтов.

В Twitte SpaceX появилась фотография космического корабля Crew Dragon и ракеты-носителя Falcon 9, которые уже установлены на космодроме во Флориде. По его словам, они должны отправиться к МКС.

Издание Spectrum News указывает , что речь идет о тестовом запуске, который был изначально запланирован на 17 января, однако теперь Маск утверждает, что это событие произойдет через месяц.

В соответствии с планами американского бизнесмена, первый корабль должен достичь МКС и вернуться обратно без астронавтов. В дальнейшем запуски будут пилотируемыми.

Первые астронавты на кораблях проекта SpaceX должны отправиться в космос летом 2019 года.

В 2017 году Маск обещал отправить первых космических туристов на орбиту уже к концу 2018 года. Речь шла о недельном полете вокруг Луны. Однако этого так и не произошло.

Заявление о новой дате полета ракеты к МКС Маск опубликовал спустя несколько дней после того, как китайский зонд «Чанъэ-4» впервые в истории исследования космоса сумел сесть на обратную сторону Луны и передал оттуда фотографии.