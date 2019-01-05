Томос взят. Православная церковь Украины получила независимость

В соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии (грамоту о независимости), тем самым формально завершив процесс создания новой церкви — пятнадцатой в семействе признанных поместных православных церквей в мире.

Уже 7 января митрополит Епифаний отслужит в киевском соборе Святой Софии рождественскую литургию — первую в качестве полноправного главы поместной церкви, признанной Вселенским престолом.

Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. В соборе участвовали все иерархи непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два епископа Украинской православной церкви Московского патриархата.

Тогда же ее предстоятелем избрали митрополита Епифания, который был епископом УПЦ КП и наместником возглавлявшего ее патриарха Филарета.

Решение Константинопольского патриархата даровать независимость украинскому православию и его реализация сопровождались резкой критикой со стороны Русской православной церкви и привели к разрыву отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом Константинополя.

В Москве Объединительный собор, давший рождение новой церкви, называли не имеющим канонической силы самочинным сборищем, настаивая на том, что единственной признаваемой церковной структурой остается Украинская церковь Московского патриархата. Вселенского патриарха РПЦ обвиняла в превышении полномочий.

«Новая радость»

На финальный акт в процессе предоставления украинской церкви независимости приехала довольно многочисленная делегация из Киева. В нее входили священнослужители новосозданной церкви, члены кабинета министров, спикер Верховной рады, а также президент Украины Петр Порошенко.



Фото: пресс-служба президента Украины

Накануне все они присутствовали на торжественной церемонии подписания томоса патриархом Варфоломеем в соборе Святого Георгия на территории Вселенской патриархии.

«Набожный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь столетий… (Сегодня) празднуют с нами князь Владимир и святая Ольга вместе со всеми святыми потомками прославленной украинской земли», — заявил, подписав грамоту об автокефалии, патриарх Варфоломей.

После окончания церемонии члены украинской делегации прямо в храме исполнили традиционную рождественскую колядку «Новая радость стала». Подпевал ликующим иерархам недавно созданной церкви присутствующий здесь же президент Украины Петр Порошенко. Именно благодаря его многочасовым переговорам с патриархом Варфоломеем в апреле прошлого года процесс обретения украинским православием автокефалии стремительно ускорился.

Покидая храм Святого Георгия, многие епископы не могли скрыть волнения. Большая часть из них прибыла во Вселенскую патриархию впервые: до создания Православной церкви Украины иерархи непризнанных украинских церквей были изолированы от мирового православия.

«Это как будто ребенок родился, и ты еще не знаешь, что с ним делать», — сказал в беседе с корреспондентом Би-би-си митрополит Волынский Михаил, ранее принадлежавший к непризнанной церкви Киевского патриархата.

«Уже все сказано»

В Московском патриархате подписание томоса об автокефалии Украинской церкви в очередной раз подвергли резкой критике.

В РПЦ и раньше называли действия Вселенского патриархата по подготовке к признанию независимой украинской церкви неканоническими. В октябре прошлого года Московский патриархат объявил о разрыве отношений с Константинопольской церковью.

Незадолго до Нового года патриарх Московский и Всея Руси Кирилл написал Вселенскому патриарху Варфоломею письмо, в котором в энергичных выражениях призывал не даровать украинской церкви автокефалию, утверждая, что в противном случае поступок Варфоломея, выступающего духовным лидером для примерно 250 млн православных христиан по всему миру, будет свидетельствовать против него на Страшном суде.

«Константинопольский патриарх уже уверенно вступил на путь раскола, сегодня в очередной раз подтвердив эту линию движения», — заявил, комментируя подписание томоса об автокефалии, пресс-секретарь Московского патриарха священник Александр Волков.

«Несмотря на то что в последние дни патриарх Кирилл направлял ему письма с призывом одуматься, он по-прежнему поддерживает и уже даже возглавляет раскол, поэтому все мосты сожжены и вряд ли тут что-то можно ещё добавить», — добавил он.

Что будет с томосом?

Вручение томоса об автокефалии митрополиту Киевскому Епифанию стало финальным этапом признания независимости украинской церкви: с этого момента Православная церковь Украины стала одной из пятнадцати поместных православных церквей мира, а томос выступает для нее в качестве своего рода конституции.

Этот документ описывает ключевые параметры существования церкви: в частности, модель ее управления, взаимоотношения с материнской церковью в Константинополе и другими поместными церквями.



Фото: пресс-служба президента Украины

Основная интрига на данный момент состоит в том, какие поместные церкви признают новосозданную украинскую церковь, а какие откажутся это делать по тем или иным соображениям. До сих пор в прямой и недвусмысленной форме о признании или непризнании новой церкви не заявила, помимо собственно Константинополя, ни одна из поместных церквей.

Ранее в РПЦ заявляли, что предоставление автокефалии украинской церкви способно привести к глобальному расколу в православном мире.

Так или иначе, уже вечером в воскресенье украинская делегация покинет Стамбул, увезя с собой томос об автокефалии — пергаментный свиток, накануне подписанный патриархом Варфоломеем.

После рождественской литургии в Софийском соборе, которая станет для митрополита Епифания первой в качестве полноправного предстоятеля украинской поместной православной церкви, томос перенесут для общего обозрения в трапезный храм Софии Киевской.