В Польше задержали хозяина помещения для квестов после гибели пяти девушек при пожаре

Польские правоохранительные органы задержали хозяина помещения, где во время проведения квеста вспыхнул пожар и погибли пять несовершеннолетних девушек , проводятся проверки подобных заведений по всей стране. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.

«Сразу же после трагедии мы приняли меры, направленные на установление лиц, занимающихся этой деятельностью. Оказалось, что это 28-летний житель Великопольского воеводства, ранее несудимый. Этот человек был задержан великопольской полицией и доставлен в Кошалин», — сказал представитель полиции.

По словам участвовавшего в брифинге премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в настоящее время все подобные заведения в республике подвергаются тщательным проверкам, многие из них закрывают. «Я попросил в ближайшие дни подготовить детальный отчет о результатах проверок во всех помещениях этого типа по всей Польше, потому что сейчас крайне важно проверить, соблюдаются ли нормы», — указал Моравецкий. «Мы должны действовать решительно», — добавил он.

Пожар и его причины

Трагедия произошла в пятницу вечером в городе Кошалин на северо-западе Польши. Пожар вспыхнул в момент, когда участники находились в закрытом помещении, из которого они должны были выбраться, решая головоломки. Пожарные прибыли на место в момент, когда огнем был охвачен весь первый этаж здания.

«Предварительные выводы свидетельствуют о том, что на объекте было много нарушений. Обогревательные приборы, вероятно, находились слишком близко от легковоспламеняющихся материалов. В помещении мы также обнаружили свечи, поэтому существует и вероятность использования открытого огня», — информировал ранее главный комендант Государственной пожарной охраны Польши Лешек Суский.

По его словам, площадь помещения для квестов составляла 7,3 кв. м. Там находились два кресла и лампа. «Для самих участников места оставалось мало, — указал пожарный. — Трагедия произошла главным образом из-за отсутствия возможности для эвакуации находившихся там людей».

Погибшим девушкам было по 15 лет. Один мужчина получил тяжелые травмы. Его отправили в больницу.