Более 700 гражданам РФ отказали во въезде в Украину за 10 дней

Более семисот граждан России не были пропущены в Украину после завершения действия военного положения, которое действовало 30 дней до 15.00 мск 26 декабря. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН .

«Со времени после окончания действия военного положения на территорию Украины не пустили более 700 россиян, из них более 160 на новогодние праздники», — сказал Слободян. Он также уточнил, что большая часть из них — 534 человека — получили отказ в посещении Украины с 26 по 31 декабря.

За время действия военного положения Украина не пустила на свою территорию 1,6 тыс. граждан России. Запрет на въезд в страну был введен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на 30 дней 30 ноября, через пять дней после введения военного положения в 10 областях. Он касался мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. При этом под исключения попали лица, чьи поездки имеют «гуманитарный характер». Впоследствии действие этих ограничительных мер было продлено.