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Более 700 гражданам РФ отказали во въезде в Украину за 10 дней

06.01.2019 18:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Более семисот граждан России не были пропущены в Украину после завершения действия военного положения, которое действовало 30 дней до 15.00 мск 26 декабря. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.

«Со времени после окончания действия военного положения на территорию Украины не пустили более 700 россиян, из них более 160 на новогодние праздники», — сказал Слободян. Он также уточнил, что большая часть из них — 534 человека — получили отказ в посещении Украины с 26 по 31 декабря.

За время действия военного положения Украина не пустила на свою территорию 1,6 тыс. граждан России. Запрет на въезд в страну был введен Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на 30 дней 30 ноября, через пять дней после введения военного положения в 10 областях. Он касался мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. При этом под исключения попали лица, чьи поездки имеют «гуманитарный характер». Впоследствии действие этих ограничительных мер было продлено.

 
 
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