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Жертвами обрушения шахты в Афганистане стало 40 человек

06.01.2019 18:59 — Новости Мира | Tut.by  
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До 40 человек возросло число жертв обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok со ссылкой на депутата провинции Бадахшан, где произошло ЧП.

Трагедия случилась в воскресенье утром в районе Кохистан афганской провинции Бадахшан. Спасти удалось 15 человек, однако многие из них получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. По поступающей информации, в шахте в момент обвала находились свыше 50 человек.

По данным агентства, жертвами обрушения шахты, которое произошло после сильнейших снегопадов, стали местные жители, занимавшиеся нелегальной золотодобычей. Под тяжестью снега перекрытия не выдержали, и туннели, которые люди рыли в поисках золота, завалило землей.

Как отмечается, происшествие не спровоцировало оползней, которые нередко случаются в этом горном районе после проливных дождей и обильного таяния снегов.

 
 
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По информации агентства Pajhwok, в результате ЧП погибли местные жители, занимавшиеся нелегальной золотодобычей.
 
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