Жертвами обрушения шахты в Афганистане стало 40 человек

До 40 человек возросло число жертв обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok со ссылкой на депутата провинции Бадахшан, где произошло ЧП.

Трагедия случилась в воскресенье утром в районе Кохистан афганской провинции Бадахшан. Спасти удалось 15 человек, однако многие из них получили травмы и находятся в тяжелом состоянии. По поступающей информации, в шахте в момент обвала находились свыше 50 человек.

По данным агентства, жертвами обрушения шахты, которое произошло после сильнейших снегопадов, стали местные жители, занимавшиеся нелегальной золотодобычей. Под тяжестью снега перекрытия не выдержали, и туннели, которые люди рыли в поисках золота, завалило землей.

Как отмечается, происшествие не спровоцировало оползней, которые нередко случаются в этом горном районе после проливных дождей и обильного таяния снегов.