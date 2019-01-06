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Трамп похвалил военных за убийство взорвавшего эсминец США террориста
06.01.2019 23:33 — Новости Мира | Tut.by
«Великие американские военные» «воздали справедливость» погибшим при террористической атаке эсминца «Коул» в 2000 году морякам США, убив одного из организаторов взрыва Джамаля аль-Бадави. Об этом глава государства
Он добавил, что работа США по борьбе с радикальным исламским терроризмом, в частности, с «Аль-Каидой» (запрещена в России), продолжается.
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«Великие» американские военные «воздали справедливость» погибшим при террористической атаке эсминца «Коул» в 2000 году морякам США, убив одного из организаторов...
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