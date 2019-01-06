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Трамп похвалил военных за убийство взорвавшего эсминец США террориста

06.01.2019 23:33 — Новости Мира | Tut.by  
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«Великие американские военные» «воздали справедливость» погибшим при террористической атаке эсминца «Коул» в 2000 году морякам США, убив одного из организаторов взрыва Джамаля аль-Бадави. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Мы только что убили руководителя этой атаки, Джамаля аль-Бадави». — написал Трамп

Он добавил, что работа США по борьбе с радикальным исламским терроризмом, в частности, с «Аль-Каидой» (запрещена в России), продолжается.

Джамаль Ахмад Мухаммад Али аль-Бадави, один из организаторов террористической атаки на американский эсминец «Коул» (Cole) в Адене в 2000 году был убит в результате авиаудара ВВС США в Йемене в начале января. Ликвидация террориста произошла в провинции Мариб. Американские военные заверили, что был уничтожен только террорист, ехавший в одиночку на машине, а мирные жители не пострадали. Аль-Бадави был одним из самых разыскиваемых ФБР преступников. В 2003 году американский суд признал его виновным по 50 пунктам и запросил об экстрадиции Йемен. Однако террорист дважды сбегал из-под стражи в Йемене, после второй попытки его местоположение долгое время оставалось неизвестным. За информацию о нем Госдепартамент США обещал вознаграждение в $5 млн.

Эсминец Cole из состава Пятого флота США 12 октября 2000 года был атакован в порту Адена начиненной взрывчаткой моторной лодкой со смертниками. В теракте погибли 17 американских моряков. Еще 39 человек получили ранения.

 
 
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«Великие» американские военные «воздали справедливость» погибшим при террористической атаке эсминца «Коул» в 2000 году морякам США, убив одного из организаторов...
 
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