Трамп похвалил военных за убийство взорвавшего эсминец США террориста

«Великие американские военные» «воздали справедливость» погибшим при террористической атаке эсминца «Коул» в 2000 году морякам США, убив одного из организаторов взрыва Джамаля аль-Бадави. Об этом глава государства написал в своем Twitter.



«Мы только что убили руководителя этой атаки, Джамаля аль-Бадави». — написал Трамп

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

Он добавил, что работа США по борьбе с радикальным исламским терроризмом, в частности, с «Аль-Каидой» (запрещена в России), продолжается.



Джамаль Ахмад Мухаммад Али аль-Бадави, один из организаторов террористической атаки на американский эсминец «Коул» (Cole) в Адене в 2000 году был убит в результате авиаудара ВВС США в Йемене в начале января. Ликвидация террориста произошла в провинции Мариб. Американские военные заверили, что был уничтожен только террорист, ехавший в одиночку на машине, а мирные жители не пострадали. Аль-Бадави был одним из самых разыскиваемых ФБР преступников. В 2003 году американский суд признал его виновным по 50 пунктам и запросил об экстрадиции Йемен. Однако террорист дважды сбегал из-под стражи в Йемене, после второй попытки его местоположение долгое время оставалось неизвестным. За информацию о нем Госдепартамент США обещал вознаграждение в $5 млн.



Эсминец Cole из состава Пятого флота США 12 октября 2000 года был атакован в порту Адена начиненной взрывчаткой моторной лодкой со смертниками. В теракте погибли 17 американских моряков. Еще 39 человек получили ранения.