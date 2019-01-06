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МИД Венесуэлы вновь обвинил США в намерении устроить госпереворот

06.01.2019 22:57 — Новости Мира | Tut.by  
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США пытаются подорвать мир и стабильность в Венесуэле, а также настраивают правительства стран региона против Каракаса. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении МИД южноамериканской страны.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства», — указывается в документе. По мнению Каракаса, Вашингтон также дает приказы «подчиняющимся ему правительствам региона», чтобы «расширить блокаду в отношении народа Венесуэлы».

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино в субботу сообщил, что США считают Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Венесуэлы единственным легитимным институтом в стране. Этот законодательный орган находится под контролем политических противников Мадуро, однако он уже несколько лет исключен из процесса принятия решений. В июле 2017 года в Венесуэле по решению главы государства была созвана Конституционная ассамблея, куда не вошел ни один представитель оппозиции. Большинство государств региона ее не признают.

В пятницу участники Группы Лимы, за исключением Мексики, заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро, который вновь вступит в должность президента Венесуэлы 10 января. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не занимать пост главы государства и передать исполнительную власть Национальной ассамблее.

 
 
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В Каракасе заявили, что Вашингтон дает приказы «подчиняющимся ему правительствам региона» для расширения блокады в отношении народа Венесуэлы.
 
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