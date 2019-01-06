Лондон опасается, что Россия создает новую шпионскую сеть после разоблачений по делу Скрипалей

Британские власти уверены, что знают «все, что стоит знать» о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.



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По словам собеседников издания, агентская сеть ГРУ, которая по версии Лондона, стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала. По данным источников, детали заговора хорошо известны, в том числе и цепочка людей, которая стояла во главе этого покушения, пишет издание. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России.

В то же время, по данным источников газеты, Лондон опасается, что Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании, на этот раз с участием Службы внешней разведки (СВР). «Мы больше опасаемся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению со всем тем, что мы знаем о ГРУ», — приводит издание слова одного из своих правительственных источников.

«Если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и дает больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они являются более профессиональным подразделением», — сказал второй собеседник.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на одной из уличных скамеек в Солсбери в начале марта минувшего года. По версии Лондона, оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». За атакой, как уверены власти Великобритании, стоит Россия и, в частности, ГРУ. Москва свою причастность отрицает.