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Военные в Габоне объявили о захвате власти для восстановления демократи

07.01.2019 13:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Путчисты захватили государственную радиостанцию и выступили с обращением по телевидению. Лидер организаторов переворота заявил о захвате власти с целью восстановления в Габоне демократии.


Президент Габона Али бен Бонго Ондимба. Фото: Reuters

Военные Габона объявили о захвате власти в этом африканском государстве с целью восстановления демократии в стране, сообщает Associated Press (AP). Вооруженные люди захватили в столице Габона государственную радиостанцию, а позднее в эфир государственного телевидения было выпущено обращение к народу.

Зачитавший обращение лейтенант Келли Ондо Обианг, по бокам которого стояли вооруженные винтовками солдаты, назвал себя лидером Патриотического движения военных и спецслужб Габона, сообщает Reuters. В своем обращении он заявил, что переворот направлен против того, «кто трусливо убил наших юных патриотов», в августе 2016 года.

Действующий президент Габона 59-летний Али бен Бонго Ондимба, унаследовал власть от своего отца Омара Бонго, возглавлявшего страну с 1967-го по 2009-й год. В 2009 году Али бен Бонго Ондимба выиграл прошедшие в Габоне выборы, а в августе 2016 года заявил о своей победе на новых выборах. Оппозиция, чьего кандидата президент обошел менее чем на 6 тыс. голосов, результаты выборов не признала, заявив о фальсификациях, после чего в Либревиле прошли массовые беспорядки, в ходе которых было сожжено здание парламента. Однако Конституционный суд Габона признал победу Али бен Бонго Ондимба и в конце сентября 2016 года он вновь был объявлен главой государства.

В октябре 2018 года Али бен Бонго Ондимба был госпитализирован в Саудовской Аравии после инсульта. С ноября того же года он проходит лечение в Марокко. В новогоднем обращении к нации президент признал, что испытывает проблемы со здоровьем, однако заверил, что уже поправляется.

Келли Ондо Обианг в своем обращении 7 января заявил, что выступление президента, который не мог двигать правой рукой и с трудом выговаривал слова, усилило сомнения в его способности выполнять свои обязанности.

Пресс-секретарь Али бен Бонго Ондимба заявил Reuters, что президент вскоре выступит с обращением к нации. Источник агентства, близкий к правительству Габона, сообщил Reuters, что путчисты малочислены. В то же время жители Либревиля сообщают AP, что улицы столиы патрулируют танки и бронемашины.

 
 
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Пресс-секретарь Али бен Бонго Ондимба заявил Reuters, что президент вскоре выступит с обращением к нации. Источник агентства, близкий к правительству Габона, сообщил...
 
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