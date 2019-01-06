Госпереворот в Габоне не удался: мятежников задержали

В Габоне сообщается об аресте четырех человек, захвативших государственную радиовещательную станцию. Одному мятежнику удалось сбежать. По словам чиновников, мятежники не состояли на службе в армии Габона.



Мятежники, заявившие о захвате власти в Габоне, говорили, что пытаются восстановить демократию в стране. Фото: Gabon state TV

Ранее в СМИ появилась информация, что офицеры армии Габона пришли к власти в этой африканской стране, которой до этого 50 лет правили представители одной семьи.

В заявлении мятежников говорилось, что переворот совершен с целью восстановления демократии.

В 04.30 по местному времени они захватили государственное радио, по которому прозвучало краткое коммюнике о создании «Совета национальной реставрации».

На улицах столицы города Либревиль были выведены танки и бронемашины.

Президент Али Бонго принял бразды правления у своего отца Омара Бонго в 2009 году. В 2016 году он с небольшим перевесом переизбрался на новый президентский срок. Выборы сопровождались насилием и обвинениями в злоупотреблениях.

Али Бонго отсутствует в Габоне уже два месяца: он проходит лечение в Саудовской Аравии после перенесенного им инсульта.

Накануне Нового года он выступил с телеобращением к согражданам, в котором заявил, что чувствует себя хорошо.

В своем заявлении мятежники выразили разочарование этим выступлением президента. В нем также говорилось, что Бонго представляет собой жалкое зрелище человека, который пытается уцепиться за власть.

«Оно [телеобращение Бонго] подтвердило сомнения в его способности возобновить исполнение обязанностей президента республики», — заявил лейтенант Келли Ондо Обианг, который провозгласил себя лидером Патриотического движения вооруженных сил Габона.

Представитель президента Бонго сообщил агентству Рейтер, что тот вскоре выступит со специальным заявлением.

Габон является одной из богатейших стран Африки по ВВП на душу населения. Экономика Габона в значительной степени зависит от экспорта сырья, в том числе нефти.