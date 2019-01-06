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Четыре года спустя: во Франции вспоминают жертв терактов в Charlie Hebdo и Hyper Cacher
07.01.2019 15:17 — Новости Мира | Tut.by
Во Франции вспоминают жертв январских терактов 2015 года. Ровно четыре года назад, 7 января 2015 года, братья Куаши открыли стрельбу в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Два дня спустя в магазине кошерных продуктов Hyper Cacher на востоке Парижа произошел захват заложников.
«Теперь для нас 7 января — это каждый день», —
Утром 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию Charlie Hebdo и
Церемония в память о жертвах теракта в Charlie Hebdo началась у здания бывшей редакции сатирического издания на востоке Парижа. В ней среди прочих принимают участие мэр Парижа Анн Идальго, глава МВД Кристоф Кастанер и министр юстиции Николь Беллубе.
Чуть позже на парижском бульваре Ришар-Ленуар состоится церемония в память о погибшем лейтенанте Ахмете Мерабе. Участники церемоний соблюдут минуту молчания, траурные речи не запланированы. В отличие от прошлого года, президент Эмманюэль Макрон не примет в них участия.
В этот же день состоится и церемония в память о жертвах захвата заложников в магазине Hyper Cacher. 9 января 2015 года, через два дня после теракта в Charlie Hebdo, джихажист Амеди Кулибали (убивший накануне сотрудницу полиции)
«Все на свете стало считаться богохульством»
В специальном номере к четвертой годовщине теракта редакция Charlie Hebdo оставается верной своему духу и рисует мрачный портрет французского общества «вернувшегося к идеям, противоположным эпохе Просвещения». На обложке этого номера католический священник и имам задувают свечу, освещающую рисунок Charlie Hebdo, вошедший в историю, — обложку первого после теракта номера «Все прощено».
В редакторской колонке Рисс пишет, что «за минувшие четыре года ситуация в отношении исламистского тоталитаризма только ухудшилась», и «все на свете стало считаться богохульством». В интервью AFP он подчеркивает, что враждебность к Charlie Hebdo исходит уже «не только от религиозных экстремистов, но и из среды интеллектуалов».
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В специальном номере к четвертой годовщине теракта редакция Charlie Hebdo оставается верной своему духу и рисует мрачный портрет французского общества «вернувшегося к...
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