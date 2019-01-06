Четыре года спустя: во Франции вспоминают жертв терактов в Charlie Hebdo и Hyper Cacher

Во Франции вспоминают жертв январских терактов 2015 года. Ровно четыре года назад, 7 января 2015 года, братья Куаши открыли стрельбу в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Два дня спустя в магазине кошерных продуктов Hyper Cacher на востоке Парижа произошел захват заложников.



Чеыре года назад у редакции Charlie Hebdo. Фото: Reuters

«Теперь для нас 7 января — это каждый день», — говорит в интервью France Info глава редакции Charlie Hebdo Рисс, получивший тяжелые ранения в результате теракта четыре года назад. «Парадоксальным образом именно работа над газетой позволяет нам думать о чем-то другом, каждую неделю ставить себе какие-то конкретные цели, это дает нам смысл жизни», — рассказывает глава редакции, работающей с тех пор в особо охраняемом секретном помещении.

Утром 7 января 2015 года братья Шериф и Саид Куаши ворвались в редакцию Charlie Hebdo и открыли стрельбу . Они убили в общей сложности 11 человек, в том числе журналистов сатирического издания — художников Шарба, Кабю, Волински, Оноре, Тинью. Неподалеку, на бульваре Ришар-Ленуар, их автомобили пытался остановить лейтенант полиции Ахмет Мерабе, которого Куаши тоже застрелили. Преступников нашли два дня спустя в здании типографии к северу от Парижа. Они открыли огонь по сотрудникам спецназа и были убиты. Ответственность за теракт взяла на себя «Аль-Каида на Аравийском полуострове».

Церемония в память о жертвах теракта в Charlie Hebdo началась у здания бывшей редакции сатирического издания на востоке Парижа. В ней среди прочих принимают участие мэр Парижа Анн Идальго, глава МВД Кристоф Кастанер и министр юстиции Николь Беллубе.

Чуть позже на парижском бульваре Ришар-Ленуар состоится церемония в память о погибшем лейтенанте Ахмете Мерабе. Участники церемоний соблюдут минуту молчания, траурные речи не запланированы. В отличие от прошлого года, президент Эмманюэль Макрон не примет в них участия.

В этот же день состоится и церемония в память о жертвах захвата заложников в магазине Hyper Cacher. 9 января 2015 года, через два дня после теракта в Charlie Hebdo, джихажист Амеди Кулибали (убивший накануне сотрудницу полиции) взял в заложники посетителей магазина кошерных продуктов на Порт-де-Венсен на востоке Парижа. Погибли в общей сложности пять человек, в том числе сам Кулибали, убитый силовиками в ходе штурма.

«Все на свете стало считаться богохульством»

В специальном номере к четвертой годовщине теракта редакция Charlie Hebdo оставается верной своему духу и рисует мрачный портрет французского общества «вернувшегося к идеям, противоположным эпохе Просвещения». На обложке этого номера католический священник и имам задувают свечу, освещающую рисунок Charlie Hebdo, вошедший в историю, — обложку первого после теракта номера «Все прощено».

В редакторской колонке Рисс пишет, что «за минувшие четыре года ситуация в отношении исламистского тоталитаризма только ухудшилась», и «все на свете стало считаться богохульством». В интервью AFP он подчеркивает, что враждебность к Charlie Hebdo исходит уже «не только от религиозных экстремистов, но и из среды интеллектуалов».