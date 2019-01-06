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«Это - основа основ нашей духовной свободы». Томос об автокефалии ПЦУ выставили в Софии Киевской

07.01.2019 16:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Томос об автокефалии Православной Церкви Украины выставлен в соборе Софии Киевской. Документ в собор внесли Петр Порошенко вместе с митрополитом Епифанием, сообщает пресс-служба президента Украины. Документ накануне, напомним, был подписан в Стамбуле.


Фото: пресс-служба президента Украины

Томос об автокефалии Православной церкви Украины был торжественно установлен перед царскими вратами в Софии Киевской.


Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний вместе с иерархами провел праздничную рождественскую литургию.

Священники и верующие молились за украинское войско и украинскую власть, за мир и благополучие в Украине, за единую поместную Православную церковь Украины.

Епифаний отметил, что «двери единой поместной Православной Церкви открыты для всех, кто желает вместе служить Богу и ее народу» и призвал к любви и единству.

Петр Порошенко подчеркнул, что впервые светлый день Рождества Христова украинцы празднуют в автокефальной Православной церкви Украины в стенах Святой Софии.

«Впервые ее предстоятель блаженнейший Епифаний вчера служил с Вселенским патриархом Варфоломеем и получил из его рук томос — как грамоту о признании самостоятельности нашей украинской церкви», — подчеркнул глава государства.

«Кто хочет в этом убедиться, будет иметь возможность прочитать это», — добавил Петр Порошенко.




Президент Украины Петр Порошенко с семьей. Фото: пресс-служба президента Украины


После праздничной литургии выступая с рождественском поздравлением Петр Порошенко отметил, что создание автокефальной Православной церкви Украины является залогом независимости.

«Это — основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые связывали нас с Москвой, с ее фантазиями об Украине как канонической территории российской православной церкви. Этого нет и уже не будет», — подчеркнул Порошенко.

 
 
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Митрополит Епифаний отметил, что «двери единой поместной Православной Церкви открыты для всех, кто желает вместе служить Богу и ее народу» и призвал к любви и...
 
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