СМИ узнали о жизни Скрипалей после покушения

Вопреки озвучивавшимся ранее предположениям, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после покушения на них в Солсбери не были вывезены британскими спецслужбами в другую страну, а по-прежнему живут на юге Англии, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.



Юлия и Сергей Скрипаль. Фото с сайта ВВС

​По данным издания, Скрипали остаются под присмотром медиков и охраной спецслужб, однако их свободы никто не ограничивает и о полной изоляции речь не идет. В частности, Юлия Скрипаль, по данным The Telegraph, поддерживает связь с некоторыми из своих близких друзей, которые не разглашают информацию об этом. Более того, некоторые из друзей (как русские, так и британцы) посещали Юлию минувшим летом, утверждает издание.

Близкий к спецслужбам собеседник The Telegraph сообщил газете, что те могли найти Юлии Скрипаль работу, обеспечив ей, с одной стороны, собственный доход и реинтеграцию в общество, а с другой — гарантию того, что она останется под защитой. Источник утверждает, что на этой работе особенно полезным для Юлии могло бы оказаться ее свободное владение русским языком.

Собеседники The Telegraph отмечают, что до июня прошлого года Юлия Скрипаль собиралась вернуться в Россию (в мае 2018 года было обнародовано видеообращение Скрипаль, в котором та говорила, что в долгосрочной перспективе надеется вернуться домой), однако затем решила отложить возвращение . Возможно, такое решение связано с тем, что спецслужбы ознакомили Скрипалей с отчетом полиции о подозреваемых в покушении на них, предполагает The Telegraph.



Фото: Reuters

Источники издания отмечают, что Скрипали внешне сильно изменились (Сергей Скрипаль сильно похудел), так что узнать их по старым семейным фотографиям не так-то просто. «Он [Сергей Скрипаль] мог бы пройти по улице в шляпе или, к примеру, перекрасив волосы, и остаться неузнанным», — сказал один из собеседников газеты. По его словам, нежелание Скрипаля давать интервью, возможно, объясняется именно тем, что он не хотел бы раскрывать свою нынешнюю внешность.

Впрочем, опрошенные The Telegraph полагают, что серьезная опасность Скрипалям не угрожает. В частности, бывший офицер британских спецслужб Филипп Ингрем уверен, что организаторы покушения на Скрипалей в марте 2018 года собирались не столько убить их, сколько намекнуть на свои возможности «олигархам», поддерживающим оппозиционные силы в России в преддверии выборов.

Ингрем уверен, что программа защиты Скрипалей будет выстроена так, чтобы обеспечить баланс между безопасностью и возможностью вести нормальную жизнь. По его словам, принятые спецслужбами меры не обойдутся казне слишком уж дорого, особенно с учетом ценности той информации, которую спецслужбы Великобритании получили от Скрипаля за все эти годы. По мнению Ингрема, речь может идти о выплате им скромных пенсии и пособий на покупку мебели, автомобиля и оплату жилья.

Юлия Скрипаль и ее отец были обнаружены без сознания на одной из городских скамеек в британском городе Солсбери, где в последние годы проживал бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Оба были госпитализированы в критическом состоянии. Британская полиция сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Позднее власти Великобритании заявили, что против Скрипалей был использован нервно-паралитический токсин «Новичок», и возложили ответственность за отравление на Россию. Российские власти все обвинения в свой адрес отрицают.

5 сентября прокуратура Англии и Уэльса назвала имена подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль и опубликовала их фотографии.