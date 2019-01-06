ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совбез Ирана: США неоднократно просили возобновить переговоры по ядерной программе

07.01.2019 20:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

США неоднократно просили Иран возобновить переговоры по ядерной программе Исламской Республики. Об этом заявил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе своего выступления на международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Западной Азии.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, заявления США о том, что инициатива о продолжении переговоров исходит от Тегерана, являются неправдивыми. «Во время моего нахождения в Афганистане американцы дважды предлагали нам возобновить переговоры с Ираном», — пояснил он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности также отметил, что Иран не будет вести переговоры с людьми, которые «нелогичны в своих подходах». Как он указал, «США доказали, что им нельзя доверять».

Ранее вице-спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Мотахари также заявлял о невозможности начать переговоры с США, поскольку это унизит Тегеран.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом Али Шамхани отметил, что Тегеран не будет вести переговоры с людьми, которые «нелогичны в своих подходах».
 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ узнали о жизни Скрипалей после покушения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика