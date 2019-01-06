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Совбез Ирана: США неоднократно просили возобновить переговоры по ядерной программе
07.01.2019 20:00 — Новости Мира | Tut.by
США неоднократно просили Иран возобновить переговоры по ядерной программе Исламской Республики. Об этом заявил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе своего выступления на международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Западной Азии.
По его словам, которые приводит агентство
Секретарь Высшего совета национальной безопасности также отметил, что Иран не будет вести переговоры с людьми, которые «нелогичны в своих подходах». Как он указал, «США доказали, что им нельзя доверять».
Ранее вице-спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Мотахари также заявлял о невозможности начать переговоры с США, поскольку это унизит Тегеран.
В мае президент США Дональд Трамп
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При этом Али Шамхани отметил, что Тегеран не будет вести переговоры с людьми, которые «нелогичны в своих подходах».
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