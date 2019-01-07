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Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций

07.01.2019 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Новый закон, который готовит правительство Франции, существенно ужесточит наказание для участников беспорядков во время манифестаций вплоть до персональной материальной ответственности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1.


Фото: Reuters

«Нужно сохранить свободу манифестаций во Франции и нельзя наказывать тех, кто хочет мирно использовать это право. Поэтому правительство выступает за то, чтобы наш закон был дополнен, были приняты новые, которые не выполняют обязательств о подаче заявки [на проведение манифестаций], которые участвуют в необъявленных протестах и приходят на них в капюшонах и с закрытыми лицами, — пояснил премьер. — Необходимо увеличить их гражданскую ответственность. Вплоть до того, что должны будут платить погромщики, а не налогоплательщики».

Глава правительства также напомнил, что власти уже принимали меры в отношении тех футбольных фанатов, «которые приходили на стадионы исключительно ради провокаций и стычек». «Тем из них, кого идентифицировали, запрещалось принимать участие [в матчах]», — отметил Филипп. «И я верю, что сейчас, ради защиты права на манифестации, чтобы несогласные с мерами [правительства] могли их проводить мирно на улицах, необходимо развивать наше право и усложнить законодательные инструменты в нашем праве», — заявил премьер, в то время как ведущий программы пытался уточнить у него возможность создания списка манифестантов, которым будет запрещено появляться на публичных мероприятиях в случае задержания во время столкновений с полицией или участия в погромах.

Премьер добавил, что власти страны вынесли обвинительные приговоры в отношении около 1 тыс. участников беспорядков.

«В общей сложности 5,5 тыс. человек были задержаны, из них 1 тыс. были приговорены», — заявил глава правительства.

В конце декабря прошлого года газета Le Journal du Dimanche сообщила, что страховые компании планируют выплатить коммерсантам, чьи заведения пострадали от рук вандалов, € 150−200 тыс. компенсаций. В свою очередь Национальный совет торговых центров (CNCC) сообщил 17 декабря что с начала протестов продажи крупных торговых предприятий упали на € 2 млрд евро. На фоне манифестаций Банк Франции понизил прогноз роста ВВП страны в четвертом квартале 2018 года до 0,2% с 0,4%.

 
 
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По словам премьера страны Эдуара Филиппа, документ предусматривает персональную материальную ответственность за погромы.
 
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