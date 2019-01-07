Власти Франции готовят закон против агрессивных участников манифестаций

Новый закон, который готовит правительство Франции, существенно ужесточит наказание для участников беспорядков во время манифестаций вплоть до персональной материальной ответственности. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1 .



Фото: Reuters

«Нужно сохранить свободу манифестаций во Франции и нельзя наказывать тех, кто хочет мирно использовать это право. Поэтому правительство выступает за то, чтобы наш закон был дополнен, были приняты новые, которые не выполняют обязательств о подаче заявки [на проведение манифестаций], которые участвуют в необъявленных протестах и приходят на них в капюшонах и с закрытыми лицами, — пояснил премьер. — Необходимо увеличить их гражданскую ответственность. Вплоть до того, что должны будут платить погромщики, а не налогоплательщики».

Глава правительства также напомнил, что власти уже принимали меры в отношении тех футбольных фанатов, «которые приходили на стадионы исключительно ради провокаций и стычек». «Тем из них, кого идентифицировали, запрещалось принимать участие [в матчах]», — отметил Филипп. «И я верю, что сейчас, ради защиты права на манифестации, чтобы несогласные с мерами [правительства] могли их проводить мирно на улицах, необходимо развивать наше право и усложнить законодательные инструменты в нашем праве», — заявил премьер, в то время как ведущий программы пытался уточнить у него возможность создания списка манифестантов, которым будет запрещено появляться на публичных мероприятиях в случае задержания во время столкновений с полицией или участия в погромах.

Премьер добавил, что власти страны вынесли обвинительные приговоры в отношении около 1 тыс. участников беспорядков.

«В общей сложности 5,5 тыс. человек были задержаны, из них 1 тыс. были приговорены», — заявил глава правительства.

В конце декабря прошлого года газета Le Journal du Dimanche сообщила, что страховые компании планируют выплатить коммерсантам, чьи заведения пострадали от рук вандалов, € 150−200 тыс. компенсаций. В свою очередь Национальный совет торговых центров (CNCC) сообщил 17 декабря что с начала протестов продажи крупных торговых предприятий упали на € 2 млрд евро. На фоне манифестаций Банк Франции понизил прогноз роста ВВП страны в четвертом квартале 2018 года до 0,2% с 0,4%.