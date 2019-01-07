Во Франции начался суд над кардиналом Барбареном по делу о сокрытии сексуального насилия над детьми

В суде первой инстанции Лиона в понедельник, 6 января, начался знаковый процесс над архиепископом Лионским кардиналом Филиппом Барбареном и еще пятью высокопоставленными иерархами Лионской епархии по делу о сокрытии фактов сексуального насилия над детьми, сообщает RFI .



Филипп Барбарен. Фото: Reuters

Это самое громкое дело о педофилии во французской католической церкви. Процесс будет длиться три дня. В ходе заседаний суд должен будет установить, сделали ли церковные иерархи достаточно, когда узнали о педофильском прошлом священника епархии Бернара Прейна. Речь идет о случаях сексуального насилия в период с 1986 по 1991 год в католическом лагере бойскаутов в Лионе, который возглавлял отец Прейна.

В январе 2016 года против Бернара Прейна было заведено уголовное дело после того, как несколько уже повзрослевших его жертв решились подать на священника в суд. 70-летний священник быстро дал признательные показания. Как утверждал сам отец Прейна, начиная с 1991 года, церковное начальство «было в курсе его поведения», но ничего не предпринимало. Сам Бернар Прейна служил в епархии до 2015 года, пока не случился скандал.

В свою очередь, кардинал Филипп Барбарен, возглавивший Лионскую епархию в 2002 году, узнал о случившемся в 2007 году. Он говорил, что не стал отстранять отца Прейна, поскольку тот поклялся, что «исправился».

После того, как 1 августа 2017 года прокуратура Лиона закрыла дело в отношении кардинала Барбарена по истечении срока давности, девять участников ассоциации «La Parole libérée», объединяющей предполагаемых жертв отца Прейна, подали на Барбарена судебный иск (это т.н. «прямой вызов в суд») за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними. Французские законы позволяют делать это даже после того, как прокуратура закрыла дело.

Перед началом судебного заседания в Лионе основатель ассоциации «La Parole libérée» Александр Эзе рассказал RFI, что считает сегодняшний процесс «удачей» и надеется услышать ответы на свои вопросы от кардинала Барбарена.

«Я думаю, что мы, наконец, узнаем правду о том, как работает механизм умалчивания, и узнаем, как педофил в течение многих лет мог уходить от ответственности без каких-либо проблем. Важно понять, каким образом внутри церковного института выстраивается вертикаль ответственности. В первую очередь в этой ситуации ответственность несет кардинал Барбарен. Абсолютно нормально, что сегодня он предстанет перед судом, чтобы ответить на вопросы и пролить свет на произошедшее», — подчеркнул он.

«Я никогда не старался скрыть, а тем более покрыть эти чудовищные факты», — заявил 68-летний кардинал, выступая в понедельник перед судом. Барбарен признал, что в прошлом не всегда выбирал «лучшие и правильные слова».

«Все упрекают меня в том, что я ему (отцу Прейна) поверил. Но никаких фактов, которые могли быть поставлены ему в вину после произошедшего, так и не было обнаружено», — отметил кардинал на заседании суда.

Накануне заседания кардинал Барбарен не появился в епархии, а отправил письмо, в котором отметил, что просит «Господа о том, чтобы правосудие выполнило свою работу».

В комментарии RFI французский религиовед Оливье Бобино отмечает, что во Франции отношение к педофилии изменилось лишь в 1980-х годах. «Международная конвенция о правах ребенка была принята в 1989 году. Это поворотный момент, когда ребенок становится сакральной фигурой. В 1960-х и 1970-х во Франции в телепередачах, посвященных культуре, интеллектуалы и политики занимались апологией сексуальных отношений с подростками и детьми. Только в 1980-х годах педофилия была признана преступлением. Поэтому нельзя сказать, что в этом смысле католическая церковь при всей ее истории отстает от других институтов и учреждений, работающих с детьми», — подчеркивает социолог.

Сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними карается во Франции сроком до трех лет тюрьмы и 45 тысячами евро штрафа.

Как отмечает AFP, на сегодняшний день во Франции по схожим делам были приговорены два епископа: епископ епархии Байе-Лизье в 2001 году и бывший епископ Орлеанский в 2018 году.