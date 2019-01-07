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Глава Всемирного банка уходит в отставку

07.01.2019 22:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении организации, обязанности ее руководителя будет временно выполнять ее исполнительный директор Кристалина Георгиева.


Джим Ён Ким. Фото: Reuters

«Для меня была большая честь работать президентом этой выдающейся организации, полной увлеченных людей, приверженных миссии положить конец крайней бедности в наше время. Работа ВБ сейчас важна как никогда по мере того как ожидания людей, живущих в бедности, растут по всему миру, а такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и вынужденное перемещение людей, продолжают расти с точки зрения масштаба и сложности», — приводятся в заявлении слова главы ВБ.

Джим Ён Ким заступил на пост президента Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его в этой должности. Срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.

 
 
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Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост.
 
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