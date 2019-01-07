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Юрисконсульт Белого дома изучает законность введения ЧП для финансирования стены

08.01.2019 00:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Аппарат юрисконсульта Белого дома изучает вопрос законности возможного введения в США режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе. Об этом в понедельник сообщил американский вице-президент Майкл Пенс в беседе с журналистами в Белом доме. Его слова передает телеканал CBS.


Фото: Reuters

«Пенс рассказал, что аппарат юрисконсульта Белого дома изучает законность введения чрезвычайного положения в стране в связи с возведением стены», — отметил журналист телеканала, присутствовавшей на встрече с вице-президентом.

По его словам, в результате введения ЧП на строительство ограждения будут направлены средства минобороны США. «Пенс заявил, что решение еще не принято», — подчеркнул телеканал. Вице-президент вновь призвал демократов к переговорам по поводу бюджета страны.

В пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим ЧП, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

 
 
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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что соответствующее решение еще не принято.
 
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