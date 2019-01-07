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Киев возвращает томос об автокефалии в Стамбул: в нем не хватает подписей
08.01.2019 06:14 — Новости Мира | Tut.by
Томос об автокефалии православной церкви Украины на время вернется в Стамбул. В нем не хватает обязательных подписей. Об этом заявил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в ходе Рождественской литургии из Софийского собора в Киеве, сообщает телеканал
«В ближайшие дни он (томос — прим. TUT.BY) возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата, — сказал Юраш. — Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано, и тогда уже томос окончательно и навсегда возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях».
7 января томос об автокефалии Православной церкви Украины был выставлен в соборе Софии Киевской. Документ в собор внесли Петр Порошенко вместе с митрополитом Епифанием. 6 января документ
Напомним, в 2018 году Украина решила получить церковную независимость от РПЦ. В Константинополе это решение нашло понимание, в Москве — нет. 15 октября Русская православная церковь приняла решение
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Сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем). А там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата.
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