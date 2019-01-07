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Киев возвращает томос об автокефалии в Стамбул: в нем не хватает подписей

08.01.2019 06:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Томос об автокефалии православной церкви Украины на время вернется в Стамбул. В нем не хватает обязательных подписей. Об этом заявил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в ходе Рождественской литургии из Софийского собора в Киеве, сообщает телеканал «112. Украина».


Фото: пресс-служба президента Украины

«В ближайшие дни он (томос — прим. TUT.BY) возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем). Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата, — сказал Юраш. — Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано, и тогда уже томос окончательно и навсегда возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях».

7 января томос об автокефалии Православной церкви Украины был выставлен в соборе Софии Киевской. Документ в собор внесли Петр Порошенко вместе с митрополитом Епифанием. 6 января документ был подписан в Стамбуле.

Напомним, в 2018 году Украина решила получить церковную независимость от РПЦ. В Константинополе это решение нашло понимание, в Москве — нет. 15 октября Русская православная церковь приняла решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, это решение было поддержано и некоторыми другими православными церквями, например Белорусской православной церковью. 15 декабря в Украине прошел Объединительный собор с участием украинских иерархов, на котором Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Он заявил, что «это — церковь без Путина, это — церковь без Кирилла, это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско». 20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сменить название. Главой новой украинской церкви стал 39-летний митрополит Епифаний (Думенко), епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата.

 
 
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Сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем). А там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата.
 
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