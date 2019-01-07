|
Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам
08.01.2019 06:29 — Новости Мира | Tut.by
Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом сообщила во вторник газета
По сведениям ее источников, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение, как ожидается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения. Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года. До настоящего времени японское правительство придерживалось позиции, что южные Курильские острова, которые в Японии называют «северными территориями», после окончания войны «находятся под оккупацией», и поэтому право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших японских жителей сохранялись за Токио.
Однако, как отмечают источники издания в правительстве Японии, подобные претензии могут усложнить и без того непростые переговоры с Россией по мирному договору. В результате Токио склоняется к тому, чтобы выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России. Сейчас их насчитывается около 6 тыс. человек. При этом японская сторона считает, что какие-либо ответные претензии у российской стороны по Курильским островам вряд ли имеются.
В Сингапуре 14 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о
В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
Абэ, как ожидается, посетит Россию во второй половине января, а перед этим 14 января в Москву приедет глава МИД Японии Таро Коно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации издания, соответствующее соглашение может быть подписано одновременно с мирным договором между двумя странами.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)