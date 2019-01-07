Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri .



Остров Кунашир. Входит в южные Курильские острова, которые в Японии называют "северными территориями". Фото: Reuters

По сведениям ее источников, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение, как ожидается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения. Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года. До настоящего времени японское правительство придерживалось позиции, что южные Курильские острова, которые в Японии называют «северными территориями», после окончания войны «находятся под оккупацией», и поэтому право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших японских жителей сохранялись за Токио.

Однако, как отмечают источники издания в правительстве Японии, подобные претензии могут усложнить и без того непростые переговоры с Россией по мирному договору. В результате Токио склоняется к тому, чтобы выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России. Сейчас их насчитывается около 6 тыс. человек. При этом японская сторона считает, что какие-либо ответные претензии у российской стороны по Курильским островам вряд ли имеются.

В Сингапуре 14 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Абэ, как ожидается, посетит Россию во второй половине января, а перед этим 14 января в Москву приедет глава МИД Японии Таро Коно.