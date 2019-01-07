ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

08.01.2019 06:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Япония в процессе ведения переговоров о мирном договоре с Россией намерена предложить отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri.


Остров Кунашир. Входит в южные Курильские острова, которые в Японии называют "северными территориями". Фото: Reuters

По сведениям ее источников, соответствующий документ может быть подписан одновременно с мирным договором между двумя странами. Дополнительное соглашение, как ожидается, поможет окончательно урегулировать послевоенные процессы и укрепить двусторонние отношения. Пункт об отказе от взаимных претензий также был включен в Совместную советско-японскую декларацию 1956 года. До настоящего времени японское правительство придерживалось позиции, что южные Курильские острова, которые в Японии называют «северными территориями», после окончания войны «находятся под оккупацией», и поэтому право требовать от Москвы компенсации в пользу государства и бывших японских жителей сохранялись за Токио.

Однако, как отмечают источники издания в правительстве Японии, подобные претензии могут усложнить и без того непростые переговоры с Россией по мирному договору. В результате Токио склоняется к тому, чтобы выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России. Сейчас их насчитывается около 6 тыс. человек. При этом японская сторона считает, что какие-либо ответные претензии у российской стороны по Курильским островам вряд ли имеются.

В Сингапуре 14 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Абэ, как ожидается, посетит Россию во второй половине января, а перед этим 14 января в Москву приедет глава МИД Японии Таро Коно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации издания, соответствующее соглашение может быть подписано одновременно с мирным договором между двумя странами.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Киев возвращает томос об автокефалии в Стамбул: в нем не хватает подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
08.01.2019
Soligorsk News

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика