Почему украинцы в России не смогут выбрать своего президента

В Украине по-разному оценивают перенос из РФ в соседние страны избирательных участков по выборам президента 31 марта. Ни аргументация украинского МИДа, ни решение суда не убедили оппозицию.



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В Украине продолжается общественная дискуссия о решении властей страны закрыть 5 участков в РФ для голосования на украинских президентских выборах 31 марта. Такое решение Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла в последний день минувшего года, поддержав представление министерства иностранных дел Украины о внесении изменений в перечень заграничных избирательных участков. Избирательные участки перенесены из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Новосибирска в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Попытка оспорить это решение успехом не увенчалась: как стало известно 6 января, шестой апелляционный административный суд Киева признал решение властей законным, что лишь «подлило масла в огонь» дискуссии в украинском обществе.

Граждане Украины «под колпаком ФСБ»?

В ответ на противоречивые реакции на решение ЦИК в прессе и в социальных сетях министр иностранных дел Павел Климкин обнародовал разъяснения поддержанной Центризбиркомом позиции МИД. Министр считает, что голосование в стране, совершающей агрессию против Украины, опасно для избирателей. «Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые несмотря на административное и пропагандистское давление все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы», — написал Климкин.

Он убежден, что «все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий». А на фоне раздутых российской пропагандой антиукраинских настроений следует ожидать опасных провокаций, от которых могут пострадать избиратели и здания дипломатических учреждений. Еще одной причиной закрытия участков в России министр назвал тот факт, что в этой стране невозможны выборы «с соблюдением всех демократических стандартов, в частности, критериев ОБСЕ».

ЦИК дополнительно пояснила, что граждане Украины, находящиеся на консульском учете в дипломатических учреждениях на территории России, уже внесены в списки избирателей и могут беспрепятственно проголосовать на избирательных участках соседних государств. А те, кто временно находятся в России и имеют паспорт гражданина Украины, «могут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине», говорится в официальном сообщении ЦИК от 3 января.

Бурная реакция в Украине

Закрытие избирательных участков в России вызвало целую бурю комментариев в украинской прессе и в социальных сетях. Хотя большинство авторов поддерживают решение ЦИК, немало и таких, кто считает это решение неоднозначным или неприемлемым. Депутат Верховной рады и председатель пророссийской оппозиционной партии «За жизнь» Вадим Рабинович в своем комментарии решения ЦИК позволил себе непарламентские выражения и обвинил власть в попытке лишить избирательного права «сотни тысяч» украинских граждан. «Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение», — написал Рабинович на своей странице в Facebook.

Коллега Рабиновича от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко считает решение ЦИК «экстраординарным», но оправданным. «Хотя украинские консульские учреждения в пяти российских городах являются территорией Украины и на них могут быть соблюдены демократические стандарты, избирателям придется идти к ним по российским улицам и там их могут подстерегать различные провокации», — сказал DW Черненко.

Он отметил, что украинцы в России не лишены права участия в выборах, поскольку им предоставлена ​​возможность проголосовать в соседних странах. А если бы даже все, по разным оценкам, от 1 до 2,5 миллиона украинских граждан, находящиеся в России, захотели проголосовать, те пять участков, которые ЦИК закрыл в этой стране, все равно бы не справились с таким наплывом избирателей, убежден Черненко.

Украинцы в РФ проголосует «не за того»?

Еще один депутат Верховной рады, экс-председатель общественной организации «Комитет избирателей Украины», которая имеет длительный опыт наблюдения за выборами в Украине, Игорь Попов сказал в интервью DW, что официальные аргументы в пользу закрытия избирательных участков в России выглядят неубедительно. «Причины здесь, скорее всего, политические, и поэтому их стыдливо не называют», — отметил депутат. Действительными причинами решения ЦИК он считает попытки продемонстрировать дрейф Украины в сторону от России, а также опасения властей, что отравленные российской пропагандой украинские избиратели могут проголосовать «не за того, за кого надо».

Киев формально соблюдает права избирателей, пригласив их проголосовать в соседних с Россией государствах, считает депутат. Но забота о безопасности украинских избирателей в России, по мнению Попова, выглядит нелогичной. «Сейчас нет никаких сигналов о том, чтобы украинцев в России оскорбляли. Согласно сведениям правоохранительных органов, из Польши поступает больше сообщений о нападениях на украинцев по этническому признаку и по признаку гражданства, чем из России «, — отметил депутат. Он призвал МИД и ЦИК позаботиться о расширении возможностей для голосования украинцев за рубежом, потому что сейчас там находится рекордное количество граждан Украины.