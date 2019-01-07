Ученые назвали сверчков возможным источником «акустических атак» на Кубе

Звуки, которые, по данным агентства Associated Press (AP), были использованы во время «акустических атак» на посольство США на Кубе могли издавать сверчки, говорится в исследовании ученых Александра Стаббса из Калифорнийского университета и Фернандо Монтеалегре-Дзапата, его коллеги из Университета Линкольна, передает CNN .



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«На записи AP присутствует снижение частоты отдельных импульсов, характерное для того, как издают звуки сверчки», — говорится в исследовании. Ученые также отметили, что паузы, темп, звуковой спектр и некоторые другие характеристики также говорят о том, что звуки могли издавать сверчки.

В качестве материала исследования они использовали аудиозапись, которую агентство AP опубликовало в 2017 году. Как сообщалось, американские дипломаты и члены их семей на Кубе жаловались на странные звуки, которые приводили к головокружению, а также боли и звону в ушах. В Госдепе США заявили, что они стали жертвами «акустических атак», однако власти так и не смогли найти их источник, отмечает телеканал.

Представитель Госдепартамента, комментируя CNN исследование ученых, заявил, что власти проводят расследование, в котором задействованы как медицинские и научные ведомства, а также эксперты по технологиям.

В «акустических атаках» Вашингтон обвиняет власти Кубы, последние свою причастность отрицают , также назвав «стрекотом сверчков» предъявленные обвинения. В результате в 2017-м США сначала сократили состав своей дипмиссии на Кубе, а после выслали 15 кубинских дипломатов . Позже СМИ опубликовали запись «акустической атаки».