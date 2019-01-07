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Ученые назвали сверчков возможным источником «акустических атак» на Кубе

08.01.2019 08:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Звуки, которые, по данным агентства Associated Press (AP), были использованы во время «акустических атак» на посольство США на Кубе могли издавать сверчки, говорится в исследовании ученых Александра Стаббса из Калифорнийского университета и Фернандо Монтеалегре-Дзапата, его коллеги из Университета Линкольна, передает CNN.


Фото: Reuters

«На записи AP присутствует снижение частоты отдельных импульсов, характерное для того, как издают звуки сверчки», — говорится в исследовании. Ученые также отметили, что паузы, темп, звуковой спектр и некоторые другие характеристики также говорят о том, что звуки могли издавать сверчки.

В качестве материала исследования они использовали аудиозапись, которую агентство AP опубликовало в 2017 году. Как сообщалось, американские дипломаты и члены их семей на Кубе жаловались на странные звуки, которые приводили к головокружению, а также боли и звону в ушах. В Госдепе США заявили, что они стали жертвами «акустических атак», однако власти так и не смогли найти их источник, отмечает телеканал.

Представитель Госдепартамента, комментируя CNN исследование ученых, заявил, что власти проводят расследование, в котором задействованы как медицинские и научные ведомства, а также эксперты по технологиям.

В «акустических атаках» Вашингтон обвиняет власти Кубы, последние свою причастность отрицают, также назвав «стрекотом сверчков» предъявленные обвинения. В результате в 2017-м США сначала сократили состав своей дипмиссии на Кубе, а после выслали 15 кубинских дипломатов. Позже СМИ опубликовали запись «акустической атаки».

 
 
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Ученые также отметили, что паузы, темп, звуковой спектр и некоторые другие характеристики говорят о том, что звуки могли издавать сверчки.
 
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