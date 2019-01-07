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«Мы с вами оба артиллеристы оказались». Путин рассказал о еще одной своей воинской специальности

08.01.2019 11:16 — Новости Мира | Tut.by  
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Владимир Путин имеет звание лейтенанта как артиллерист. Об этом президент России рассказал, находясь с визитом в Санкт-Петербурге. Видеозапись опубликована на сайте Кремля.


Фото: kremlin.ru

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«В ходе пребывания в северной столице глава государства присутствовал на народных гуляньях в Петропавловской крепости и произвел традиционный полуденный выстрел из пушки», — сообщает пресс-служба президента России.

Вместе с Путиным из пушки выстрелил почетный строитель России Владимир Бендет, в этот день ему исполнилось 85 лет. Владимир Путин поздравил именинника с днем рождения и вручил ему подарок. В беседе с Бендетом Путин и рассказал, что «мы с вами оба артиллеристы оказались».

«Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии, 122 миллиметра», — рассказал Путин. Детали того, когда это произошло, российский президент не уточнил.

Данный факт в официальной биографии Путина не отражен. Ранее было известно, что Путин после окончания Ленинградского государственного университета в 1975 году был направлен на работу в Комитет государственной безопасности СССР. В 1985 году командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года. Там он занимал должности старшего уполномоченного, помощника, старшего помощника начальника отдела.

 
 
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Владимир Путин имеет звание лейтенанта как артиллерист. Об этом президент России рассказал находясь с визитом в Сакт-Петербурге. Видеозапись опубликована на...
 
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