Молодой, дерзкий, амбициозный. Ким Чен Ын (возможно) празднует 35 лет

У лидера КНДР Ким Чен Ына сегодня день рождения. Вот только доподлинно неизвестно, сколько ему лет. Разные источники годом рождения Ким Чен Ына называют 1982, 1983 и 1984 годы. Однако большинство склоняется к тому, что северокорейский лидер родился 8 января 1984 года, так что возможно, у него сегодня юбилей — 35 лет. Мы решили напомнить об этом молодом и весьма своенравном руководителе КНДР.

Ким Чен Ын родился в Пхеньяне. Власть он получил по наследству, его дед Ким Ир Сен является основателем КНДР. Отец Ким Чен Ына — сын основателя КНДР Ким Чен Ир, мать — балерина Ко Ён Хи.



Ким Чен Ын с отцом Ким Чен Иром на параде в честь 65-й годовщины основания Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, 10 октября 2010 года. Фото: Reuters

Ким Чен Ын стал руководить страной после смерти своего отца в 2011 году. Таким образом он стал самым молодым действующим главой государства - на тот момент ему было 27 лет.



Ким Чен Ын плачет на похоронах отца, декабрь 2011 года. Фото: Reuters

Сегодня должность Ким Чен Ына звучит так: Высший руководитель, лидер партии, армии и народа КНДР, Верховный главнокомандующий Корейской народной армии, первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал, депутат Верховного собрания КНДР.



Ким Чен Ын посещает подразделение Корейской народной армии, Пхеньян, февраль 2013 года. Фото: Reuters



А тут он осматривает подразделение военно-морского флота Корейской народной армии, декабрь 2014 года. Фото: Reuters

Придя к власти, Ким Чен Ын вел схожую со своими предшественниками затворническую политику. При нем в 2013 году состоялось третье ядерное испытание. В 2017 году стало известно о испытании водородной бомбы в КНДР. Потом снова были ядерные испытания, а также ракет среднего и дальнего радиуса действия. Не раз КНДР грозилась нанести удар по США, которых с давних времен считала своим врагом.



Запуск северокорейской ракеты «Хвасон-15» 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters



Запуск северокорейской ракеты «Хвасон-15» 29 ноября 2017 года. Фото: Reuters

В 2018 году ситуация значительно улучшилась. Ким Чен Ын пошел на переговоры с Южной Кореей, стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын даже согласился на демонтаж ядерного полигона. Потом была встреча с президентом США Дональдом Трампом, хотя до этого стороны неоднократно поддевали друг друга и даже грозились физической расправой. Неизменной остается дружба КНДР с Китаем.



Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встречались в 2018 году в том числе и в Пхеньяне. Фото: Reuters



Ким Чен Ын и Дональд Трамп в Сингапуре, июля 2018 года. Фото: Reuters

Часто публикуются не только фото военной тематики с лидером КНДР, но и то, как он посещает магазины, фабрики, заводы, развлекательные и спортивные объекты (знакомо, правда?).



Ким Чен Ын инспектирует заводы и фабрики, 2014 год. Фото: Reuters



Ким Чен Ын инспектирует заводы и фабрики, 2014 год. Фото: Reuters



Ким Чен Ын инспектирует заводы и фабрики, 2014 год. Фото: Reuters



Ким Чен Ын инспектирует заводы и фабрики, 2014 год. Фото: Reuters



Ким Чен Ын с женой на фабрике по производству косметики. 2017 год. Фото: Reuters



На фабрике по производству крахмала в 2017 году. Фото: Reuters



В аквапарке в Пхеньяне, 2013 год. Фото: Reuters



А может и на тракторе прокатиться, 2018 год. Фото: Reuters

У Ким Чен Ына есть жена — Ли Соль Чжу. О то, что лидер КНДР женат официально сообщили в 2012 году, предположительно, свадьба состоялась в 2009 году. У пары, по данным СМИ, трое детей.



Ким Чен Ын со своей супругой во время официального визита в Китай, 8 января 2019 года. Фото: Reuters

Из пристрастий Ким Чены Ына известно о курении, любви к поп-культуре (это увлечение он унаследовал от отца) и баскетболу.



Бывший американский баскетболист Деннис Родман приезжал в КНДР в 2013 году, где его встретили как дорогого гостя. Сам Родман очень тепло отзывался о стране и ее лидере. Фото: Reuters

Ну и конечно, всем известно, как бурно выражают свои эмоции жители Северной Кореи при виде руководителя страны.



Люди приветствуют Ким Чен Ына когда тот машет супруге на Кубке Азии и Чемпионате по тяжелой атлетике среди юниоров и взрослых в Пхеньяне, 15 сентября 2013 года. Фото: Reuters



Люди окружают Ким Чен Ына во время посещения текстильного комбината в 2014 году. Фото: Reuters