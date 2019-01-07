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Молодой, дерзкий, амбициозный. Ким Чен Ын (возможно) празднует 35 лет
08.01.2019 19:31 — Новости Мира | Tut.by
У лидера КНДР Ким Чен Ына сегодня день рождения. Вот только доподлинно неизвестно, сколько ему лет. Разные источники годом рождения Ким Чен Ына называют 1982, 1983 и 1984 годы. Однако большинство склоняется к тому, что северокорейский лидер родился 8 января 1984 года, так что возможно, у него сегодня юбилей — 35 лет. Мы решили напомнить об этом молодом и весьма своенравном руководителе КНДР.
Ким Чен Ын родился в Пхеньяне. Власть он получил по наследству, его дед Ким Ир Сен является основателем КНДР. Отец Ким Чен Ына — сын основателя КНДР Ким Чен Ир, мать — балерина Ко Ён Хи.
Ким Чен Ын стал руководить страной после смерти своего отца в 2011 году. Таким образом он стал самым молодым действующим главой государства - на тот момент ему было 27 лет.
Сегодня должность Ким Чен Ына звучит так: Высший руководитель, лидер партии, армии и народа КНДР, Верховный главнокомандующий Корейской народной армии, первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи, маршал, депутат Верховного собрания КНДР.
Придя к власти, Ким Чен Ын вел схожую со своими предшественниками затворническую политику. При нем в 2013 году состоялось третье ядерное испытание. В 2017 году стало известно о испытании водородной бомбы в КНДР. Потом снова были ядерные испытания, а также ракет среднего и дальнего радиуса действия. Не раз КНДР грозилась нанести удар по США, которых с давних времен считала своим врагом.
В 2018 году ситуация значительно улучшилась. Ким Чен Ын пошел на переговоры с Южной Кореей, стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын даже согласился на демонтаж ядерного полигона. Потом была встреча с президентом США Дональдом Трампом, хотя до этого стороны неоднократно поддевали друг друга и даже грозились физической расправой. Неизменной остается дружба КНДР с Китаем.
Часто публикуются не только фото военной тематики с лидером КНДР, но и то, как он посещает магазины, фабрики, заводы, развлекательные и спортивные объекты (знакомо, правда?).
У Ким Чен Ына есть жена — Ли Соль Чжу. О то, что лидер КНДР женат официально сообщили в 2012 году, предположительно, свадьба состоялась в 2009 году. У пары, по данным СМИ, трое детей.
Из пристрастий Ким Чены Ына известно о курении, любви к поп-культуре (это увлечение он унаследовал от отца) и баскетболу.
Ну и конечно, всем известно, как бурно выражают свои эмоции жители Северной Кореи при виде руководителя страны.
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У лидера КНДР Ким Чен Ына сегодня день рождения. Вот только доподлинно неизвестно, сколько ему лет. Разные источники годом рождения Ким Чен Ына называют 1982−1984 гг....
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