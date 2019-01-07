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Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР возросло до 604

08.01.2019 20:35 — Новости Мира | БелТА  
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Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР возросло до 604
Фото из Twitter-аккаунта Abramjee

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате столкновения двух поездов в ЮАР увеличилось до 604 человек, сообщил глава столичного округа Цване (ЮАР) Солли Мсиманга в Twitter.

"Сегодня грустный день в Цване после того, как два поезда столкнулись, в результате чего три человека погибли и 604 пассажира пострадали", - написал Солли Мсиманга. Он также передал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от лица округа Цване.

Как сообщалось, лобовое столкновение поездов произошло в районе южноафриканского города Претория.-0-

Фото из Twitter-аккаунта Abramjee

 
Теги: Минск
 
 
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8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате столкновения двух поездов в ЮАР увеличилось до 604 человек, сообщил глава столичного округа Цване (ЮАР)...
 
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