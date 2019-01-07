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Аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за замеченного беспилотника
08.01.2019 21:30 — Новости Мира | Tut.by
Лондонский аэропорт Хитроу
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19 и 20 декабря лондонский Гатвик также был закрыт из-за
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Лондонский аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за беспилотника, обнаруженного в районе летного поля. Полиция проверяет, может ли беспилотник представлять...
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