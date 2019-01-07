Аэропорт Хитроу приостановил вылеты из-за замеченного беспилотника

Лондонский аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за беспилотника, обнаруженного в районе летного поля. Полиция проверяет, может ли беспилотник представлять опасность.



ВПП аэропорта Гатвик во время инцидента в декабре. Фото: Reuters

По информации Sky News , закрыта только северная взлетно-посадочная полоса аэропорта, а параллельная ей южная все еще работает. Последний вылет из Хитроу произошел в 20.15 по минскому времени, отмечает Flightradar24 .

19 и 20 декабря лондонский Гатвик также был закрыт из-за сообщений о беспилотниках , замеченных в районе летного поля. По подозрению в причастности к запуску беспилотника были задержаны двое человек, но их затем отпустили без предъявления обвинений. За информацию о происшествии объявлена награда 50 тысяч фунтов.