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Евросоюз вводит новые санкции против Ирана

08.01.2019 22:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз вводит новые санкции против Ирана. Как сообщил в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен во вторник, 8 января, штрафные меры направлены против иранских спецслужб «в связи с их преступными замыслами, которые планируются на европейской территории». «Сильный сигнал ЕС о том, что мы не приемлем такое поведение в Европе», — продолжил министр.

Правительство Нидерландов на своем сайте сообщило, что ЕС, отчасти по рекомендации Гааги, ввел санкции против иранского Министерства информации, возглавляющего спецслужбы, а также двоих иранцев. Причиной послужило обвинение в причастности к подготовке нападений на территории ЕС, говорится далее в сообщении. Брюссель ожидает, что Иран будет сотрудничать, чтобы ответить на возникшие к нему вопросы, и при необходимости поможет следственным действиям.

У нидерландских спецслужб есть «веские основания» полагать, что Иран причастен к нападению на двух граждан Дании иранского происхождения, критиковавших политику Тегерана. Инциденты произошли в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году. Летом 2018 года иранский посол был вызван в МИД Нидерландов в связи с произошедшим, двое сотрудников иранского посольства были высланы из страны.

Санкции против Ирана вступят в силу 9 января

Источник информагентства dpa в дипломатических кругах в Брюсселе сообщил, что штрафные меры были согласованы министрами по общеевропейским делам стран ЕС 8 января и вступят в силу на следующий день. Они включают в себя запреты на въезд и замораживание активов в странах Евросоюза.

В июле 2018 года в Бельгии были задержаны два человека, которые, предположительно, планировали совершить теракт на мероприятии, собравшем 25 тысяч сторонников запрещенной в Иране организации «Фольксмуджахедин». В конце сентября, по данным датской спецслужбы, было предотвращено нападение на группу проживающих в Дании иранцев, выступающих за независимость региона вокруг иранского города Ахваз. В обоих случаях следователи возложили ответственность на иранские спецслужбы. Тегеран отверг свою возможную причастность.

 
 
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Службы безопасности Нидерландов, Бельгии и Дании подозревают иранскую разведку в организации нападений на выходцев из Ирана на европейской территории.
 
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