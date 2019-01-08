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Владимир Зеленский попросил украинцев написать его предвыборную программу

09.01.2019 07:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Актер Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Украины, во вторник, 8 января, попросил украинских пользователей социальной сети Facebook назвать пять главных проблем страны. На их основе он собирается составить свою избирательную программу.


Фото: YouTube-канал «Слуга народа» (youtube.com/sluga95)

Приводя цитаты из предвыборных программ разных политиков за предыдущие годы, Зеленский обращает внимание зрителей на то, что сегодня невозможно вспомнить, кто, что и когда пообещал. При этом большинство предвыборных обещаний, с его точки зрения, так и остались невыполненными.

«Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом. Ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали», — отметил Зеленский в видеоролике, записанном на русском и украинском языках. Именно поэтому, по словам актера, он предлагает украинцам написать его предвыборную программу вместе с ним.

«Мы напишем мою программу вместе с тобой, мы напишем ее вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь», — заявил шоумен.

Кандидат в президенты Украины Зеленский

О своем намерении побороться за пост президента Украины Зеленский объявил в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1». Согласно социологическим опросам, на сегодняшний день его рейтинг составляет около 9 процентов. По словам актера, на конец января уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 124
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Приводя цитаты из предвыборных программ разных политиков за предыдущие годы, Зеленский обращает внимание на то, что сегодня невозможно вспомнить, кто, что и когда...
 
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