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Владимир Зеленский попросил украинцев написать его предвыборную программу
09.01.2019 07:38 — Новости Мира | Tut.by
Актер Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Украины, во вторник, 8 января, попросил украинских пользователей социальной сети Facebook назвать пять главных проблем страны. На их основе он собирается составить свою избирательную программу.
Приводя цитаты из предвыборных программ разных политиков за предыдущие годы, Зеленский обращает внимание зрителей на то, что сегодня невозможно вспомнить, кто, что и когда пообещал. При этом большинство предвыборных обещаний, с его точки зрения, так и остались невыполненными.
«Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом. Ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали», — отметил Зеленский в видеоролике, записанном на русском и украинском языках. Именно поэтому, по словам актера, он предлагает украинцам написать его предвыборную программу вместе с ним.
«Мы напишем мою программу вместе с тобой, мы напишем ее вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь», — заявил шоумен.
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Приводя цитаты из предвыборных программ разных политиков за предыдущие годы, Зеленский обращает внимание на то, что сегодня невозможно вспомнить, кто, что и когда...
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