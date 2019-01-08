﻿ СМИ сообщили о гибели еще одного российского военнослужащего в Сирии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ сообщили о гибели еще одного российского военнослужащего в Сирии

09.01.2019 15:53 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Российский военнослужащий, младший сержант Андраник Арустамян, погиб в Сирии. Трагедия произошла в ноябре 2018 года, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на справку о гибели военнослужащего.

Отмечается, что 2 ноября Арустамян опрокинул минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула, в результате чего взорвались четыре мины. О том, пострадали ли в результате взрыва другие военнослужащие, не сообщается.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В начале ноября 2018 года «Новая газета» писала о гибели шести бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии в начале ноября. На запрос о том, сколько российских военных погибло в Сирии с октября 2018 года, Минобороны не ответило.

Операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. В декабре 2017 года Владимир Путин распорядился начать вывод войск, заявив, что «задача борьбы с вооруженными бандитами <…> в целом решена, решена блестяще».

По официальным данным Минобороны на май 2017 года, за время операции погибли ​47 российских военнослужащих. В марте 2018 года в Сирии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, тогда погибли 39 человек.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что 2 ноября Арустамян опрокинул минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула, в результате чего взорвались четыре мины.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Томос об автокефалии Православной церкви Украины подписали все члены Синода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика