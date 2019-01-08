|
СМИ сообщили о гибели еще одного российского военнослужащего в Сирии
09.01.2019 15:53 — Новости Мира | Tut.by
Российский военнослужащий, младший сержант Андраник Арустамян, погиб в Сирии. Трагедия произошла в ноябре 2018 года, сообщает
Отмечается, что 2 ноября Арустамян опрокинул минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула, в результате чего взорвались четыре мины. О том, пострадали ли в результате взрыва другие военнослужащие, не сообщается.
РБК направил запрос в Минобороны России.
В начале ноября 2018 года «Новая газета»
Операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. В декабре 2017 года Владимир Путин распорядился начать вывод войск, заявив, что «задача борьбы с вооруженными бандитами <…> в целом решена, решена блестяще».
По официальным данным Минобороны на май 2017 года, за время операции погибли 47 российских военнослужащих. В марте 2018 года в Сирии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, тогда погибли 39 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что 2 ноября Арустамян опрокинул минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула, в результате чего взорвались четыре мины.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)