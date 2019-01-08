СМИ сообщили о гибели еще одного российского военнослужащего в Сирии

Российский военнослужащий, младший сержант Андраник Арустамян, погиб в Сирии. Трагедия произошла в ноябре 2018 года, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на справку о гибели военнослужащего.

Отмечается, что 2 ноября Арустамян опрокинул минный шлагбаум на КПП в городе Аш-Шула, в результате чего взорвались четыре мины. О том, пострадали ли в результате взрыва другие военнослужащие, не сообщается.

РБК направил запрос в Минобороны России.

В начале ноября 2018 года «Новая газета» писала о гибели шести бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии в начале ноября. На запрос о том, сколько российских военных погибло в Сирии с октября 2018 года, Минобороны не ответило.

Операция России в Сирии началась в сентябре 2015 года. В декабре 2017 года Владимир Путин распорядился начать вывод войск, заявив, что «задача борьбы с вооруженными бандитами <…> в целом решена, решена блестяще».

По официальным данным Минобороны на май 2017 года, за время операции погибли ​47 российских военнослужащих. В марте 2018 года в Сирии потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, тогда погибли 39 человек.