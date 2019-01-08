Побег из Саудовской Аравии: что ждет 18-летнюю беглянку, задержанную в Таиланде

18-летняя девушка, которую насильно хотели выдать замуж, бежала из Саудовской Аравии и находится сейчас в Таиланде. Ее история — не единичный случай.

У бежавшей с родины подданной Саудовской Аравии 18-летней Рахаф Мохаммед аль-Кунун появилась надежда на то, что ей не придется возвращаться домой. Там, по ее словам, она подвергалась угрозам и насилию со стороны своей собственной семьи, потому что не соглашалась выйти замуж (ранее СМИ сообщали, что девушка боится гнева семьи из-за отречения от ислама. — Прим. TUT.BY). Власти Таиланда, где сейчас находится девушка, заявили, что не отправят ее обратно.



Рахаф Мохаммед аль-Кунун. Фото: twitter.com/Sophiemcneill

5 января она прилетела в Бангкок рейсом из Кувейта, где была в поездке с родственниками. Сотрудники посольства Саудовской Аравии требуют, чтобы Рахаф Мохаммед аль-Кунун вернулась в Эр-Рияд. Сама девушка намерена полететь в Австралию, где ожидает поддержки от правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) . Пока все складывается для беглянки удачно: австралийское Министерство внутренних дел уже сообщило, что готово рассмотреть возможность выдачи ей визы. А таиландские власти разрешили ей покинуть здание аэропорта, где она провела несколько дней, и переселиться в отель.

Не единственный случай бегства из Саудовской Аравии

Рахаф Мохаммед аль-Кунун — не единственная девушка, которая пыталась бежать из Саудовской Аравии. В апреле 2017 года в аэропорту Манилы была задержана подданная Саудовской Аравии Дина Ласлум. Ее тоже хотели насильно выдать замуж, по этой причине она бежала из страны. Но филиппинские власти приняли решение о депортации девушки. Ее дальнейшая судьба неизвестна. Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник в правительственных кругах Саудовской Аравии, сейчас Дина Ласлум находится в женской тюрьме.

Саудовская правозащитница Моуди аль-Йохани считает, что девушки уже нет в живых. У международной организации HRW нет достоверной информации о том, где находится Дина Ласлум. «Мы документируем некоторые подобные факты на протяжении многих лет, — говорит Адам Кугл из HRW в интервью DW. — Снова и снова происходят случаи, когда женщины в Саудовской Аравии подвергаются насилию, и им не позволено самостоятельно распоряжаться собственными жизнями, потому что это является прерогативой мужчин в их семьях». Чтобы избежать такой судьбы, женщины и пытаются бежать из Саудовской Аравии.

Женщины в Саудовской Аравии не ищут защиты у государства

Случай Рахаф Мохаммед аль-Кунун не совсем обычный, говорит журналист из Саудовской Аравии Арафат аль-Маджид: «Было бы несправедливо говорить, что Рахаф является типичной представительницей своего поколения. Она решила противостоять собственной семье. Такое происходит, но не слишком часто».

Сейчас в стране пытаются реформировать законодательство, которым руководствуются в подобных случаях. «Лучше всего было бы, если бы Королевство Саудовская Аравия само позаботилось о реформах. Давление извне — контрпродуктивно», — говорит саудовский журналист. Ведь многие в Саудовской Аравии высказываются за проведение реформ.

Гарантом перемен в Саудовской Аравии долгое время считали наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, и это неправильно, говорит живущий в Великобритании саудовский правозащитник Яхья Ассири: «Никаких реформ нет, даже если и наблюдаются некоторые подвижки. Речь идет, прежде всего, о пропаганде, целью которой является улучшение имиджа Саудовской Аравии». Первым шагом в процессе реформ должно быть освобождение диссидентов и гражданских активистов и предоставление им возможности высказаться. Но этого не происходит.

Молодые девушки не защищены в должной степени от насилия в семье, говорит Ассири. А обеспечивать им защиту должно государство. Если этого не происходит, женщины вынуждены искать другие пути — в частности, бежать из страны: «Но и в этом случае государство им не помогает. А, напротив, пытается вернуть их в Саудовскую Аравию». Нередко саудовские власти пытаются повлиять на те страны, в которых ищут поддержки сбежавшие женщины. «Саудовская Аравия позаботилась о том, чтобы Рахаф Мохаммед аль-Кунун задержали. Чтобы достичь этой цели, власти пустили в ход свои деньги, свое влияние и свои связи», — говорит Ассири.

«В большинстве случаев женщины могут полагаться лишь на самих себя. Их шансы на получение убежища существенным образом зависят от маршрута, который они выбрали, — поясняет Адам Кугл из HRW. — В некоторых случаях удавалось достичь успеха тем женщинам, которые могли добраться до страны, где существует хорошо функционирующая система предоставления убежища, например в Европе, или до США. Женщины, которые пытались бежать в Австралию, напротив, были задержаны в тех государствах, на которые Саудовская Аравия может оказать дипломатическое давление».