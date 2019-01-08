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Инфляция в Венесуэле за год составила около 1 700 000 процентов

09.01.2019 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Рост цен в Венесуэле в 2018 году составил порядка 1 700 000%. Такую оценку обнародовал в среду Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), которая находится под контролем политических противников правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.


Фото: Reuters

«2018 год закончился с инфляцией почти в 1 700 000%, — написал Гусман в своем Twitter. — С таким показателем Венесуэла вошла в число трех стран с самой высокой инфляцией в мировой истории». По мнению политика, это стало результатом деятельности тех, кто «узурпирует власть и не предлагает решений для выхода из кризиса», который переживает страна.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Тяжелое положение вынуждает венесуэльцев покидать родину. Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек.

Правительство Боливарианской Республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.

 
 
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По мнению политика, это стало результатом деятельности тех, кто «узурпирует власть и не предлагает решений для выхода из кризиса», который переживает страна.
 
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