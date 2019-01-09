Трамп встретился с демократами по поводу шатдауна, задал один вопрос и ушел

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с лидерами демократов в обеих палатах конгресса Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, где должны были обсуждаться разногласия по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, из-за которых в США продолжается шатдаун.



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«Только что покинул встречу с Чаком [Шумером] и Ненси [Пелоси], лишь пустая трата времени. Я спросил, что произойдет в течение 30 дней, если я быстро все открою и возобновлю [закончу шатдаут], вы одобрите план по безопасности на границе, включающий Стену или Металлическое ограждение? Ненси сказала НЕТ. Я сказал пока-пока, ничто другое не сработает!», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Шумер подтвердил, что Трамп ушел со встречи. Он уточнил, что президент спросил Пелоси, согласится ли она финансировать его стену. После того как она ответила «нет», Трамп, по словам Шумера, встал и сказал: «Тогда нам нечего обсуждать». «И просто вышел», — добавил Шумер.

Встреча проводилась в Белом доме. С Чаком Шумером (лидером демократов в сенате) и Нэнси Пелоси (лидером демократов в Палате представителей) Трамп должен был обсуждать свою миграционную политику, и, в частности, финансирование стены на границе в Мексикой. Президент США хочет, чтобы средства на возведение стены были заложены в закон о финансировании правительства, который должен был быть принят еще в конце прошлого года.

Демократы отказались поддержать это предложение. В итоге документ по финансированию правительства не принят и с 24 декабря прошлого года в США продолжается шатдаун — частично приостановлена работа правительства из-за отсутствия финансирования. Шумер и Пелоси ​считают строительство стены «затратным» и «неэффективным» проектом и настаивают на том, чтобы Трамп остановил шатдаун и прекратил «держать американский народ в заложниках» своих политических амбиций. Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа.