Глава минобороны Норвегии предупредил о риске войны в Европе

Агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, уверен Франк Бакке-Йенсен. По его мнению, политика Москвы делает возможным возникновение новой войны в Европе.



Франк Бакке-Йенсен. Фото: Wikimedia Commons

В новогодней речи, произнесенной 6 января, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен допустил вероятность возникновения новой войны в Европе. Отрывки из речи министра публикует The Barents Observer .

По мнению Бакке-Йенсена, ответственность за дестабилизацию ситуации в Европе несет в первую очередь Россия. «Наша первоочередная забота — это Россия. Мы все яснее ощущаем озабоченность в связи с нашим соседом на Востоке», — отметил министр. По мнению главы норвежского Минобороны, Россия целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.

Министр заявил, что изменения в российской внешней политике, ведущие к конфронтации с Западом, начали наблюдаться после 2014 года и присоединения Крыма. В качестве примера последних агрессивных действий Москвы Бакке-Йенсен привел глушение GPS-сигнала в регионе Финнмарк на севере страны, происходившее в период совместных учений стран НАТО в этом регионе. В произошедшем страны альянса обвинили российских военных.

«В целом события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не является немыслимым», — резюмировал министр обороны Норвегии.

Как отмечает The Barents Observer, России традиционно уделялось большое внимание в ежегодных выступлениях глав военного ведомства Норвегии, однако речь министра в 2019 году издание называет «намного более прямой и откровенной».

О том, что действия российских войск в Арктике стали причиной сбоя в работе международной системы навигации GPS, который произошел во время учений НАТО Trident Juncture, Минобороны Норвегии заявило в ноябре. В Кремле в ответ сообщили, что информация о причастности России к сбоям GPS отсутствует. «Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.