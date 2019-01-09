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Париж заявил о поддержке «желтых жилетов» из-за рубежа

10.01.2019 07:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Французское правительство сообщило о том, что движение «желтых жилетов» получает поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в среду, 9 января, в Париже пресс-секретарь кабинета министров Беньямин Гриву.


Фото: Reuters

По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю ультралевых, другие — к лагерю ультраправых. «Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи», — подчеркнул Гриву.

Пресс-секретарь правительства, в частности, критично высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом «RT». «Известно и одобрение (протестов, — Ред.) некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как Russia Today, — сказал он, указав, что для некоторых демонстрантов это, напротив, «единственные свободные медиа».

Кроме того, Гриву обратил внимание на то, что некоторые члены правительства Италии открыто выразили моральную поддержку протестующим французам. В понедельник, 7 января, член правопопулистского движения «5 звезд», входящего в правящую коалицию Италии, Луиджи ди Майо высказал солидарность с демонстрантами в желтых жилетах. Их партнер в правительстве — правая партия «Лига», членом которой является глава МВД Маттео Сальвини, — осудила проявления насилия, однако в целом поддержала протесты.

Напоминим, манифестации «желтых жилетов», которые сперва начались в знак протеста против повышения цен на топливо, а затем превратились в демонстрации против политики, проводимой властями, стартовали 17 ноября. Нередко они заканчивались массовыми погромами, есть жертвы.

Власти Франции ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо, но протесты продолжились. Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на значительные уступки, пообещав поднять минимальную зарплату и стабилизировать экономику, но ситуация не урегулирована до сих пор.

 
 
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По словам пресс-секретаря правительства Франции Беньямина Гриву, действия склонных к насилию демонстрантов частично одобряются в других странах.
 
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