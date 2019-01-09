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Эрдоган призвал производить сумки из конопли для замены пластиковых пакетов

10.01.2019 18:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Тайип Эрдоган выступил за возрождение посевов конопли в стране и производство из нее сумок и авосек в качестве замены пластиковым пакетам. Как сообщил телеканал Haberturk, об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления перед представителями региональных властей.


Фото: Reuters

Эрдоган вспомнил, как его мать вязала авоськи из конопляной нити, чтобы ходить за покупками. «В последнее время мы объявили войну пластиковым пакетам и аналогичным вещам, которые за 500, 750 и 1000 лет не могут полностью разложиться в земле. Моя мать вязала авоськи, с которыми мы ходили за покупками. Эти вещи берегли природу и делались тогда из конопли», — сказал президент.

Он отметил, что в его родной провинции Ризе раньше было производство пряжи и ткани из конопли, пока «враги не отобрали эту отрасль у страны». «Из конопли шили футболки и майки. Теперь мы ее импортируем, так как есть вещи, для производства которых нужна ткань из конопли», — сказал глава государства. По его словам, в интересах возрождения отрасли минсельхоз Турции начал определенную работу, благодаря которой в стране снова смогут шить сумки и одежду из отечественного сырья.

Первые попытки производить ткань из конопли начали предпринимать в 2016 году. Ввиду того, что у этого растения есть и наркотические свойства, необходим очень тщательный контроль за посадками и сбором. В связи с этим во многих странах выращивание конопли запрещено законом. В Турции на данный момент власти разрешают засеивать промышленной коноплей ограниченные пространства в 19 провинциях республики. С учетом намерения президента возрождать это производство ожидается, что масштабы отрасли увеличатся, хотя на данный момент общая площадь посадок составляет всего 2,5 — 3 га.

По данным телеканала, объем мировой торговли коноплей, в том числе медицинской марихуаной, составляет порядка $ 4 млрд, а к 2025 может составить $ 11 млрд.

Причиной того, что Эрдоган обратил внимание на поиск альтернатив пластиковым пакетам, является то, что они с 1 января стали платными по всей стране. Долгое время Турция не присоединялась к популярному тренду на снижение объемов использования пластмассы в быту, и в магазинах можно было брать практически неограниченное количество упаковок для покупаемых товаров. В последние годы, однако, местные производители стали делать пакеты из биоразлагаемого пластика, который спустя год или два теряет эластичность и рассыпается в руках на множество частиц. Но на такие упаковки перешли не все торговые сети и тем более не все мелкие магазины.

 
 
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Турецкий лидер напомнил, что продукция из пластика не полностью разлагается в земле, что негативно сказывается на экологии.
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
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Единство
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