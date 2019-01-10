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Лайнер месяц назад экстренно сел в Иране. Он до сих пор не может улететь из-за санкций США

10.01.2019 23:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Самолет Boeing 737 норвежского лоукостера Norwegian Air уже месяц не может вылететь из аэропорта иранского города Шираз, где он совершил экстренную посадку. Причина — американские санкции в отношении Ирана.


Фото: Reuters

14 декабря лайнер, следовавший из Дубая в Осло, был вынужден сесть в Ширазе из-за сбоя в одном из двигателей. Никто из находившихся на борту 192 человек не пострадал; пассажиры переночевали в аэропорту и на следующий день покинули Иран на другом самолете.

Сам «Боинг» до сих пор остается в аэропорту, так как для его ремонта и безопасного перелета в Норвегию необходимы запчасти, поставки которых на территорию Ирана прямо запрещены санкциями США. В страну нельзя продавать и ввозить ни гражданские авиалайнеры, ни их комплектующие, если они хотя бы на 10% произведены в Соединенных Штатах.

В отдельных случаях такая поставка может быть разрешена специальным декретом американских властей, но компании Norwegian Air пока не удалось этого добиться.

Из-за санкций авиапарк иранских перевозчиков не обновлялся много лет. Когда в 2016 году ограничения были сняты (в рамках сделки, по условиям которой Иран согласился отказаться от развития своей ядерной программы), власти страны почти сразу заключили контракты на поставку гражданских авиалайнеров с американской компанией Boeing, европейской Airbus, ее «дочкой» ATR и российским КБ «Сухой». В общей сложности речь шла о более чем 200 новых самолетах.

В 2018 году санкции были введены снова — пришедший к власти в США Дональд Трамп обвинил Иран в неисполнении условий соглашения. Контракты с Boeing и Airbus были заморожены — американский производитель к тому моменту даже не приступил к постройке заказанных лайнеров, а европейский успел передать в Иран лишь несколько самолетов.

В январе 2019 года стало известно, что и поставки Sukhoi Superjet 100 откладываются на неопределенный срок, поскольку многие комплектующие для российских самолетов производят в США. В КБ «Сухой» сообщали, что работа по их замене на аналоги ведется, но на нее уйдет много времени.

 
 
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Самолет Boeing 737 норвежского лоукостера Norwegian Air уже месяц не может вылететь из аэропорта иранского города Шираз, где он совершил экстренную посадку. Причина -...
 
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