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МИД Германии: Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США

10.01.2019 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг критику США в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2». «Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», — заявил Маас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине в четверг, 10 января. По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем «Северный поток — 2» не является «российско-германским особым путем».


Хайко Маас. Фото: Reuters

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы «неверным путем». «Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину», — указал Маас. Говоря о России, он назвал отношения с ней «главной составляющей европейской восточной политики». «Разрешение конфликтов без России невозможно», — продолжил министр.

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

США могут ввести санкции против проекта «Северный поток — 2»

Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим «Северным потоком». Работы планируется завершить в 2019 году.

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ «заложницей» России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством «Северного потока — 2». 11 декабря палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства «Северного потока — 2», а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту — в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.

 
 
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Если проект «Северный поток - 2» покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину, считает Хайко...
 
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