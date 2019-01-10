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Трамп отказался ехать на форум в Давос, объяснив это «непримиримостью демократов»
10.01.2019 23:15 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом он
Причиной отмены визита Трамп назвал «непримиримость демократов по вопросу безопасности границ».
«Из-за непримиримости демократов по вопросу безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны я отменяю свою очень важную поездку в Давос на Всемирный экономический форум. Мои самые теплые пожелания и извинения [организаторам форума]», — сказано в сообщении.
Дональд Трамп пытается убедить демократов в конгрессе США согласиться на включение в бюджет расходов по строительству стены на американо-мексиканской границе. Трамп требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов.
Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась
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Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе.
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