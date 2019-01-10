ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп отказался ехать на форум в Давос, объяснив это «непримиримостью демократов»

10.01.2019 23:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом он написал в твиттере.


Фото: Reuters

Причиной отмены визита Трамп назвал «непримиримость демократов по вопросу безопасности границ».

«Из-за непримиримости демократов по вопросу безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны я отменяю свою очень важную поездку в Давос на Всемирный экономический форум. Мои самые теплые пожелания и извинения [организаторам форума]», — сказано в сообщении.

Дональд Трамп пытается убедить демократов в конгрессе США согласиться на включение в бюджет расходов по строительству стены на американо-мексиканской границе. Трамп требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов.

Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась частично заблокирована работа правительства США. Это затронуло около 800 тысяч служащих.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой, а ЕС сожалеет о вступлении Мадуро в должность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика