Трамп отказался ехать на форум в Давос, объяснив это «непримиримостью демократов»

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом он написал в твиттере.



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Причиной отмены визита Трамп назвал «непримиримость демократов по вопросу безопасности границ».

«Из-за непримиримости демократов по вопросу безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны я отменяю свою очень важную поездку в Давос на Всемирный экономический форум. Мои самые теплые пожелания и извинения [организаторам форума]», — сказано в сообщении.

Дональд Трамп пытается убедить демократов в конгрессе США согласиться на включение в бюджет расходов по строительству стены на американо-мексиканской границе. Трамп требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов.

Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась частично заблокирована работа правительства США . Это затронуло около 800 тысяч служащих.