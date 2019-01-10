Парагвай разрывает дипотношения с Венесуэлой, а ЕС сожалеет о вступлении Мадуро в должность

Власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел южноамериканской страны. Ранее Мадуро вновь вступил в должность президента Венесуэлы на период в шесть лет. Он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте), которая находится под контролем его политических противников.



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«Правительство Республики Парагвай… приняло решение разорвать дипломатические отношения с Боливарианской Республикой Венесуэла, — говорится в обнародованном документе. — Было дано распоряжение закрыть наше посольство и немедленно отозвать наш дипломатический персонал из этой страны».

Власти Перу после церемонии инаугурации Мадуро приняли решение об отзыве для консультаций своего временного поверенного. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в четверг на сайте МИД Перу.

«Временный поверенный в делах посольства Перу в Венесуэле первый секретарь Роса Альварес Нуньес была вызвана для консультаций в Лиму», — говорится в сообщении.

ЕС сожалеет

Евросоюз выразил сожаление в связи с инаугурацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро и призвал его соблюдать верховенство закона и освободить политзаключенных. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Ранее ее пресс-секретарь Майя Косьянчич заявила, что ЕС не направил своих представителей на инаугурацию в Каракас.

«ЕС глубоко сожалеет, что его призыв к новым президентским выборам в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и конституционными нормами Венесуэлы был проигнорирован и что президент Мадуро начинает новый президентский срок», — отметила Могерини. Она также выразила мнение, что президентские выборы в Венесуэле в прошлом году были недемократическими.

«ЕС призывает президента Мадуро признать и соблюдать роль Национальной ассамблеи как демократически избранного института, выпустить всех политических заключенных, соблюдать верховенство закона, права человека и базовые свободы, а также срочно обеспечить удовлетворение базовых потребностей населения Венесуэлы», — заявила Могерини. Она предупредила, что ЕС будет пристально наблюдать за решениями и действиями, которые могут подрывать демократию и права человека в Венесуэле, оставляя за собой право на ответные меры. В то же время Могерини подтвердила готовность Брюсселя «оказывать содействие населению [Венесуэлы] в связи с гуманитарным и миграционным кризисом в этой стране».

Организация американских государств не признала легитимность президентского срока Мадуро

Организация американских государств (ОАГ) не признала легитимным новый срок Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы. Об этом решении международная организация сообщила в четверг в своем Twitter.

«При 19 голосах за, шести против, восьми воздержавшихся и одном отсутствовавшем Постоянный совет ОАГ решил не признавать легитимность срока режима Николаса Мадуро с 10 января 2019 года», — отмечает ОАГ.

О непризнании нового президентского срока Мадуро 4 января заявили государства — члены Группы Лимы. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента и передать исполнительную власть Национальной ассамблее.

В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отметил, что его страна «никогда не вернется» в состав организации, которая с момента своего появления «стала инструментом для придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».