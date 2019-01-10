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Власти Украины подтвердили подготовку разрыва 40 договоров с Россией
11.01.2019 06:21 — Новости Мира | Tut.by
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала «Прямой» подтвердил намерения Киева разорвать 40 договоров, которые были заключены с Россией.
«Напоминаю, [глава МИД Украины] Павел Климкин сказал, что после того, как было принято решение о непродлении договора о сотрудничестве, сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в свое время с РФ», — сказал Грымчак.
При этом он отметил, что ему трудно назвать точное число договоров, которые будут разорваны, так как среди них «есть межгосударственные и межправительственные». «Поэтому это делается, просто не так публично», — заключил замминистра.
В конце ноября прошлого года Климкин заявил, что в ближайшее время будут прекращены действия 40 договоров с Россией. «Мы за последнее время убили 48 двусторонних договоров <…> Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу», — сказал тогда министр.
10 декабря президент Украины Петр Порошенко
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При этом он отметил, что ему трудно назвать точное число договоров, которые будут разорваны, так как среди них «есть межгосударственные и межправительственные»....
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