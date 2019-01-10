слежку за убитыми в ЦАР российскими журналистами организовывали местные и бойцы ЧВК Вагнера

За журналистами Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, которые были убиты в Центральноафриканской республике, следил местный жандарм, связанный с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом российское издание «Новая газета» пишет в четверг, 10 января, со ссылкой на центр «Досье» — некоммерческий проект Михаила Ходорковского.



Фото: Reuters

По данным расследования, водитель Бьенвеню Дувокама, который вез репортеров, является бывшим агентом местной жандармерии. В день убийства журналистов — 30 июля — и в предыдущие два дня он более 40 раз звонил жандарму Эмманюэлю Котофио, отмечают авторы, приводя данные биллинга.

Котофио постоянно находился поблизости от журналистов и присутствовал на месте убийства, подчеркивает центр «Досье». Кроме того, в июле и августе 2018 года он поддерживал активную связь с присутствовавшим в стране россиянином Александром Сотовым, который связан со структурами Пригожина. В распоряжении авторов имеется документ, согласно которому Сотов в ЦАР исполнял обязанности «инструктора по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе».

Номер телефона фиксера зарегистрирован на вымышленное имя

Центр «Досье» считает, что фиксера (помощника-консультанта) из миссии ООН по имени Мартин, который порекомендовал журналистам водителя, возможно, в действительности не существует. Номер мобильного телефона, по которому с «Мартином» связывались через мессенджер WhatsApp, был зарегистрирован на вымышленное имя. По данным биллинга, телефон все время фиксировался в столице ЦАР Банги, хотя «Мартин» утверждал, что находится в нескольких сотнях километров от города, отмечается в расследовании.

Убийство российских журналистов

30 июля в ЦАР были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По заданию «Центра управления расследованиями», финансируемого Михаилом Ходорковским, они работали над проектом «Российские наемники», посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера .

О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ СМИ стали сообщать весной 2018 года. Так, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.