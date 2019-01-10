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Мэр Магнитогорска - о взрыве в жилом доме: Эпицентр мог находиться на втором или третьем этаже
11.01.2019 13:22 — Новости Мира | Tut.by
Обрушение в жилом доме в Магнитогорске, вероятнее всего, произошло из-за взрыва бытового газа. Об этом
— Я не могу сказать, что есть какие-то особенности дома, которые привели к серьезному обрушению двух подъездов, его конструкции не были шаткими. Это обычный панельный дом, вполне устойчивое, крепкое и далеко не старое здание. Что касается очага взрыва: сейчас следственные органы устанавливают, где именно был эпицентр. Давайте дождемся результатов расследования и будем опираться на них. Но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это, вероятнее всего, нижние — примерно второй-третий этаж, — заявил Бердников, отвечая на вопрос о том, почему взрыв привел к таким серьезным последствиям.
По мнению главы города, это был взрыв бытового газа. «После разрушения на одном из нижних этажей, очевидно, сработал эффект „карточного домика“ — нижнюю карту, как бы основу, вынули, и все, что сверху, рухнуло вниз», — добавил он.
По данным городских властей, на момент трагедии в квартирах разрушенного подъезда находилось около 80 человек.
— Кто-то успел выбежать, как только поняли, что произошло что-то страшное, 16 жителей удалось спасти буквально сразу, они смогли сами выйти, еще два человека — в ходе спасательной операции. 39 человек спасатели обнаружили под завалами, они погибли.
Появившуюся в интернете информацию о том, что в подъезде сработало взрывное устройство, Бердников назвал слухами.
— В целом, насколько я знаю, в городе никакого развития эти слухи не получили. Магнитогорск сплотился в дни трагедии, и не до слухов было, да и почвы для них не было.
Утром 31 декабря в Магнитогорске
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Появившуюся в интернете информацию о том, что в подъезде сработало взрывное устройство, Бердников назвал слухами.
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