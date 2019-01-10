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Мэр Магнитогорска - о взрыве в жилом доме: Эпицентр мог находиться на втором или третьем этаже

11.01.2019 13:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Обрушение в жилом доме в Магнитогорске, вероятнее всего, произошло из-за взрыва бытового газа. Об этом в интервью ТАСС рассказал мэр города Сергей Бердников.


Фото: МЧС России

— Я не могу сказать, что есть какие-то особенности дома, которые привели к серьезному обрушению двух подъездов, его конструкции не были шаткими. Это обычный панельный дом, вполне устойчивое, крепкое и далеко не старое здание. Что касается очага взрыва: сейчас следственные органы устанавливают, где именно был эпицентр. Давайте дождемся результатов расследования и будем опираться на них. Но уже понятно, что это не верхние этажи, иначе бы последствия обрушения не были столь серьезными. Это, вероятнее всего, нижние — примерно второй-третий этаж, — заявил Бердников, отвечая на вопрос о том, почему взрыв привел к таким серьезным последствиям.

По мнению главы города, это был взрыв бытового газа. «После разрушения на одном из нижних этажей, очевидно, сработал эффект „карточного домика“ — нижнюю карту, как бы основу, вынули, и все, что сверху, рухнуло вниз», — добавил он.

По данным городских властей, на момент трагедии в квартирах разрушенного подъезда находилось около 80 человек.

— Кто-то успел выбежать, как только поняли, что произошло что-то страшное, 16 жителей удалось спасти буквально сразу, они смогли сами выйти, еще два человека — в ходе спасательной операции. 39 человек спасатели обнаружили под завалами, они погибли.

Появившуюся в интернете информацию о том, что в подъезде сработало взрывное устройство, Бердников назвал слухами.

—  В целом, насколько я знаю, в городе никакого развития эти слухи не получили. Магнитогорск сплотился в дни трагедии, и не до слухов было, да и почвы для них не было.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня.

 
 
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Появившуюся в интернете информацию о том, что в подъезде сработало взрывное устройство, Бердников назвал слухами.
 
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