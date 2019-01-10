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СК России: авторы расследования убийства журналистов в ЦАР пытаются оправдать собственные просчеты
11.01.2019 14:51 — Новости Мира | Tut.by
Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР грабителями после отказа отдать деньги и вещи. Авторы опубликованного накануне расследования о причастности к убийству местного жандарма, связанного с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина, «явно преследуют цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных». Об этом
Так, СК РФ указывает на то, что отправляя журналистов в Центральноафриканскую Республику, входящую в десятку наиболее опасных стран мира, им не обеспечили охрану, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию.
Водителя, которого в расследовании называют бывшим агентом местной жандармерии, журналисты нашли сами и никакого отношения к полицейскому ведомству он не имеет, указывает СК.
— Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. «Фиксер» по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет.
Также СК утверждает, что журналистам предлагали переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь.
— Следует отметить, что в ночное время даже военные патрули предпочитают не передвигаться по территории страны в силу многочисленных бандитствующих группировок. На расстоянии 23 км от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия, — говорится в заявлении российского ведомства.
Следственный комитет указывает, что правоохранительные органы ЦАР частично исполнили запросы об оказании правовой помощи и предоставили возможность осмотреть авто журналистов, допросить свидетелей их пребывания в городах ЦАР.
В настоящий момент проверяются все автомобили, как проследовавшие через пост в городе Сибю, так и находившиеся в районе убийства в ночь на 31 июля 2018 года. А также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших убийство российских граждан.
«Необходимо отметить, что, инициируя публикации по этой теме в СМИ, интернет-проект „Центр управления расследованиями“ явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных. Но отрицать очевидное можно лишь до тех пор, пока все обстоятельства произошедшего не будут установлены», — указывают в СК РФ.
Убийство российских журналистов
30 июля в ЦАР
О возможном присутствии в ЦАР наемников из РФ СМИ стали сообщать весной 2018 года. Так, агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ сообщило, что ЧВК Вагнера активна в ЦАР с момента поставок Россией легких вооружений силам безопасности страны в 2018 году. В частности, сотни инструкторов компании используются для обучения местных солдат.
10 января российские СМИ
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Авторы опубликованного накануне расследования о причастности к убийству местного жандарма, связанного с сотрудниками структур бизнесмена Евгения Пригожина явно...
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