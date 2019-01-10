Макрон вслед за Трампом отказался ехать на форум в Давосе

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.



Президент Франции Эммануэль Макрон обращается к нации из-за протестов "желтых жилетов". Фото: Reuters

Французский президент отказался ехать на форум, сославшись на плотный график. В частности, Макрон будет участвовать в национальных дебатах, начавшихся после протестов «желтых жилетов».

10 января президент США Дональд Трамп отменил свой визит на форум в Давосе из-за «непримиримости демократов по вопросу безопасности границ».

В экономическом форуме собираются участвовать бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин. Первоначально организаторы форума назвали их присутствие «нежелательным», но после отмены «Русского дома» сняли ограничения в отношении бизнесменов.

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в экономическом форуме.

Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января.