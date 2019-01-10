ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макрон вслед за Трампом отказался ехать на форум в Давосе

11.01.2019 18:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.


Президент Франции Эммануэль Макрон обращается к нации из-за протестов "желтых жилетов". Фото: Reuters

Французский президент отказался ехать на форум, сославшись на плотный график. В частности, Макрон будет участвовать в национальных дебатах, начавшихся после протестов «желтых жилетов».

10 января президент США Дональд Трамп отменил свой визит на форум в Давосе из-за «непримиримости демократов по вопросу безопасности границ».

В экономическом форуме собираются участвовать бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин. Первоначально организаторы форума назвали их присутствие «нежелательным», но после отмены «Русского дома» сняли ограничения в отношении бизнесменов.

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в экономическом форуме.

Форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Франции Эмманюэль Макрон не будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Сколько потратили белорусы на закупах в Польше в 2018 году?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
11.01.2019
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика