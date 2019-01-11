ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рахаф Кунун, бежавшая из Саудовской Аравии, надеется получить убежище в Канаде

11.01.2019 22:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Власти Таиланда сообщили, что Рахаф Кунун, гражданка Саудовской Аравии, которая отказалась вернуться на родину и надеялась получить убежище в Австралии, вылетела из Бангкока в Канаду.


Фото: twitter.com/Sophiemcneill

18-летняя Рахаф Кунун отказалась в понедельник сесть на авиарейс в Кувейт и забаррикадировалась в своем номере в отеле на территории аэропорта Бангкока.

Она заявила, что отреклась от ислама. В Саудовской Аравии подобное грозит смертной казнью. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что считает Рахаф беженкой.

Таиландские иммиграционные власти первоначально требовали ее возвращения в Кувейт, где ее ожидают родные. Однако девушка заявила, что ее семья убьет ее, если она вернется на родину.

Девушка развернула кампанию в социальных сетях, протестуя против угрожавшей ей депортации и рассказывая в своих видео о том, что происходит. Ее дело привлекло широкое внимание.

Статус беженца обычно присваивается по решению конкретного правительства, но Агентство ООН по делам беженцев может также предоставлять его в тех случаях, когда государство не в состоянии или не желает это сделать.

Иммиграционные власти Таиланда сообщили, что Канада предоставила Рахаф Кунун право на убежище, однако канадские официальные лица отказались подтвердить эти сообщения.

Почему возникли опасения за ее безопасность?

Рахаф Мохаммед Кунун подтвердила Би-би-си, что она отреклась от ислама и теперь боится, что ее родные убьют ее, если ее отправят обратно в Саудовскую Аравию.

Королевство Саудовская Аравия, официальная религия в котором — ислам, не обеспечивает свободы вероисповедания для своих граждан. Рожденные от отца-мусульманина дети автоматически считаются мусульманами, их переход в любую другую религию запрещен.

Смена религии рассматривается как вероотступничество. Согласно законодательству страны, это уголовное преступление, за которое полагается смертная казнь, хотя в последнее время суды не выносили смертных приговоров по этой статье.

У себя на родине Рахаф может быть обвинена и в терроризме. Закон по борьбе с терроризмом в Саудовской Аравии и серия связанных с ним правительственных декретов применяются для криминализации весьма широкого спектра деяний, в том числе нанесение ущерба репутации страны, нарушение общественного порядка или «призывы к атеистическому мышлению в любой форме».

Взрослая женщина, которая не слушается своего мужчину-опекуна, может быть также арестована за «непокорность». В случае задержания по любой причине полиция не выпустит женщину до тех пор, пока мужчина-опекун не придет за ней, даже если ей не предъявлено никаких обвинений.

Произошедшее с Рахаф Кунун перекликается со случаем еще одной женщины из Саудовской Аравии, отправившейся в Австралию в апреле 2017 года.

24-летняя Дина Али Ласлум летела в Австралию через Филиппины, однако в аэропорту Манилы ее перехватили родственники и отправили обратно в Саудовскую Аравию.

Она сумела воспользоваться телефоном туриста из Канады, чтобы отправить видеосообщение в твиттер, в котором сказала, что ее семья ее убьет.

Дальнейшая ее судьба после возвращения в Саудовскую Аравию остается неизвестной.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Таиланда сообщили, что Рахаф Кунун, гражданка Саудовской Аравии, которая отказалась вернуться на родину и надеялась получить убежище в Австралии, вылетела...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Парламент Македонии одобрил переименование страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика