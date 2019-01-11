Парламент Македонии одобрил переименование страны

Депутаты Собрания (парламента) Македонии проголосовали за изменение названия республики. Данное решение было принято в пятницу в ходе 75-го заседания парламента.



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«По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовал 81 из 120 депутатов, считается принятым», — заявил спикер парламента Талат Джафери.

Согласно внесенным изменениям, страна теперь будет наименоваться «Республика Северная Македония».

В текст основного закона также были внесены положения об уважении «суверенитета, территориальной целостности и политической независимости соседних стран». Также в конституции теперь декларируется стремление Скопье заботиться о культурных, экономических и социальных правах членов македонского народа и всех граждан за рубежом без вмешательства в суверенные права других государств.

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия «Республика Северная Македония». Этот договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

Теперь аналогичное голосование по данному соглашению должно состояться в парламенте Греции.