Россия и Япония договариваются о Курилах. В чем заключается спор?

В конце января должны состояться переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ по вопросу мирного договора. Токио претендует на возврат островов Итурупа, Кунашира, Шикотана, а также архипелага Хабомаи.



Остров Кунашир. Входит в южные Курильские острова, которые в Японии называют «северными территориями». Фото: Reuters

Эти переговоры пройдут на довольно нервном политическом фоне.

В пятницу российский МИД поставил Японии условие: для заключения мирного договора между Россией и Японией Токио следует признать итоги Второй мировой войны, включая суверенитет над Курильскими островами.

Накануне в Госдуму России депутаты ЛДПР внесли законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», который запрещать принимать любые правовые акты, которые рассматривают отторжение этих территорий.



Инфографика Русская служба ВВС

В начале января премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония рассчитывает на восстановление суверенитета над Южными Курильскими островами. 7 января он поклялся могилой своего отца, что поставит точку в переговорах о мирном договоре с Россией.

Русская служба Би-би-си рассказывает, в чем заключается спор и с каких позиций стороны подходят к его разрешению.

О каких островах идет речь?

Курильские острова — цепочка сравнительно небольших участков суши, протянувшихся от юго-восточной оконечности российского полуострова Камчатка до японского острова Хоккайдо. Они отделяют Охотское море от Тихого океана.





Всего в составе Курил более 50 больших и малых островов. Япония претендует на четыре из них — острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также на архипелаг Хабомаи (в России такого названия не существует, архипелаг вместе с Шикотаном объединены под названием Малая Курильская гряда).

Эти острова входят в состав группы островов Южные Курилы, которая включает в себя еще и Уруп, на который Япония не претендует. Южные Курилы отличаются от остальных большей площадью, чем остальные острова цепочки.

Ближайший к Японии остров Кунашир отделен от Хоккайдо Проливом Измены, ширина которого в самом узком месте составляет около 20 километров.

Сейчас спорные острова входят в состав Сахалинской области России, а их совокупное население составляет около 20 тысяч человек. Япония включает их в состав губернаторства Хоккайдо.

Хронология спора

7 февраля 1855 года Япония и Россия подписали первый русско-японский договор (Симодский трактат), который устанавливал границу между островами Итуруп и Уруп. Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи согласно этому договору принадлежали Японии. Этот день в Японии отмечается как «День северных территорий».



Инфографика Русская служба ВВС

В 1875 году Россия уступила Японии уже все Курильские острова в обмен на японскую часть острова Сахалин, но в 1905 году после Русско-Японской войны, которую Россия проиграла, был заключен Портсмутский мирный договор, в котором и Южный Сахалин отходил к Японии.

В 1945 году Советский Союз вступил в войну с Японией, выполняя соглашение с Великобританией и США, достигнутое на Ялтинской конференции. Тогда СССР взял на себя это обязательство, но одним из условий была передача под советский контроль Южного Сахалина и Курильских островов.

После капитуляции Японии СССР включил в свой состав весь Сахалин и Курильский архипелаг.

Однако Советский Союз отказался подписывать с Японией мирный договор, который в 1951 году в Сан-Франциско подписали страны, воевавшие во Второй мировой против Японии. Одной из причин было то, что в договор не были включены положения, фиксирующие принадлежность Курил и Сахалина к России.

Тем не менее в 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа в документе не затрагивалась.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца года: «А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы». Япония от этого предложения отказалась.

В середине ноября 2018 года Владимир Путин и Синдзо Абэ на Восточноазиатском саммите в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс, который безуспешно ведется десятилетиями на основе Совместной декларации 1956 года.

Какова позиция Японии?

Токио считает, что острова должны относиться к префектуре Хоккайдо на основании российско-японского трактата о торговле и границах 1855 года.

Япония указывает на то, что декларация, подписанная в Ялте, не имеет юридической силы, а территориальные приобретения в результате войны должен фиксировать мирный договор.

После того как Курильский архипелаг был включен в состав СССР, японское население островов было депортировано. Токио исходит из того, что депортированные жители были лишены собственности и утратили возможность заниматься рыбным промыслом.



Фото: Reuters

В Японии насчитывается около 6 тысяч бывших жителей островов и их прямых наследников, которые теоретически могли бы претендовать на компенсации за утраченное имущество.

Как писала японская газета «Ёмиури», правительство страны намерено предложить России отказаться от требований взаимных компенсаций. В этом случае японские власти выплатят своим гражданам компенсации самостоятельно.

В Японии возвращение «северных территорий», как там называют острова, является национальной идеей, а подвергать сомнению принадлежность островов или рассуждать о невозможности их возвращения политически крайне рискованно.





Компромиссный вариант — передача Японии острова Шикотан и гряды Хабомаи — который обсуждали СССР и Япония, также не очень популярен, писал научный сотрудник центра японских исследований Института востоковедения РАН Владимир Нелидов.

«Если в японском обществе и существует консенсус по вопросу о территориальном размежевании с Россией, то он заключается в том, что, в конечном итоге, под контроль Японии должны перейти все южные Курильские острова», — указывал эксперт.

Какова позиция России?

Позиция Москвы по отношению к островам кажется не менее твердой. Она состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними бесспорен.

Российский социологический Левада-центр сообщает, что за все годы, когда социологи поднимали вопрос о передаче островов Японии, то есть с 1992 года, процент поддерживавших эту идею не превышал 12%. В мае 2016 года число россиян, допускавших передачу островов Японии, составляло всего 7%.

Вместе с тем в ноябре 2018 года число россиян, которые скорее поддержали бы передачу Японии Курильских островов, неожиданно выросло до рекордных 17%.



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Вопрос при этом был сформулирован следующим образом: «Проблема принадлежности Южных Курильских островов является препятствием для полного урегулирования российско-японских отношений и подписания мирного договора между нашими странами. Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали бы идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество между Россией и Японией?»

До этого формулировка вопроса была иной: «Долгие годы камнем преткновения в отношениях между Россией и Японией был вопрос о спорных островах южной части Курильской гряды. Вы в принципе за или против того, чтобы Россия передала Японии эти острова?»

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца этого года: «А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы».

Многие эксперты сочли такое предложение невыполнимым для японцев. Токио от этого предложения отказался.

Природные ресурсы

Острова — не просто фрагменты суши в море, они меняют и ситуацию в морской акватории вокруг них, влияя на судоходство, рыбный промысел и добычу других природных ресурсов.

Как говорится на сайте японского МИД, в районе островов сливаются два течения — Куросио и Оясио, создавая уникальные условия для рыболовства и морского промысла. На сайте говорится, что этот район «на протяжении многих столетий считался одним из трех величайших рыболовных районов в мире».



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Об этом же говорится в сборнике научных материалов, подготовленных в 2003 году во владивостокском Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского.

«Стоимость ресурсов биомассы шельфа Южно-Курильских островов не поддается фиксированной оценке ввиду их практической неисчерпаемости во времени и высокой продуктивности биомассы здесь. Район между Малой Курильской грядой и островом Кунашир имеет особо благоприятные гидробиологические условия для воспроизводства рыбных ресурсов. Это уникальная территория, имеющая наиболее короткие нерестовые пути и интенсивную продуктивность наиболее ценных пород рыб семейства лососевых, неиспользуемая пока в полной мере», — говорится в нем.

Экономика южных Курильских островов и в настоящее время в основном связана с рыболовством и переработкой рыбы. При этом в 2015 году производство рыбы и консервированной рыбной продукции на территории южных Курильских островов составило 1% российского производства.

Кроме рыболовства, Курильские острова богаты полезными ископаемыми. По данным Морского государственного университета, на островах, в частности, на Итурупе, есть титаномагнетитовые россыпи, на шельфе могут быть запасы нефти и газа.

Общая площадь акватории Курильских островов с учетом 200-мильной (370,4 км) экономической зоны составляет около 296 тысяч квадратных километров. Исключительная экономическая зона в случае с Курильскими островами покрывает большую часть Охотского моря. Только на юге часть акватории моря относится к зоне Японии.

«Сейчас, благодаря наличию всех четырех островов, исключительная экономическая зона покрывает практически всю акваторию, поэтому Охотское море фактически является внутренним морем России. Ежегодный улов рыбы и морепродуктов в Охотском море составляет около трёх млн. тонн в год. Для сравнения — весь объем вылова Японией рыбы и морепродуктов составляет около четырех млн. тонн в год», — рассказал Би-би-си руководитель образовательной программы НИУ ВШЭ и университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков.

По словам Щербакова, в России опасаются, что передача островов и большой части акватории Охотского моря Японии приведет к сокращению рыболовства, а также в перспективе — к потере возможности разработки Россией залежей нефти и газа на шельфе.

Стратегическое положение

Еще один из главных факторов, который определял отношение к Курильским островам в России — их стратегическое положение. Курильские острова отделяют Охотское море от Тихого океана, как бы запирая выход к нему от южного побережья российского Дальнего Востока.

В районе спорных островов расположены два единственных не замерзающих зимой пролива — пролив Екатерины, разделяющий Итуруп и Кунашир, а также Кунаширский пролив, который вместе с Проливом Измены отделяет Кунашир от Хоккайдо.





С одной стороны, военно-морская база на островах дала бы прямой выход кораблям в Тихий океан. С другой — на островах непростые природные условия, сильные ветры, приливы, зимние льды.

В России считают, что потеря контроля над Курильскими островами, во-первых, ограничит возможность выхода в Тихий океан кораблей Тихоокеанского флота, а во-вторых, ограничит возможность контролировать вход иностранных кораблей в Охотское море. Наконец, в России опасаются, что передача островов Японии откроет доступ на них американским военным.

19 декабря 2017 года Япония объявила о намерении разместить на территории страны два американских наземных комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, и это решение было воспринято в Москве крайне негативно. Претензии Москвы к противоракетным системам аналогичны тем, которые они предъявляли к европейской системе ПРО — прежде всего это потенциальная возможность пуска крылатых ракет из пусковых установок противоракет SM-3, а также принятие в перспективе более совершенных противоракет, способных перехватывать российские межконтинентальные ракеты.

Во время Второй мировой войны японцами на островах была построена мощная система укреплений, аэродромов и военно-морских баз. В настоящее время на Курильских островах дислоцирована 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия (единственное подобное соединение в российской армии) с частями усиления на Итурупе и Кунашире. Кроме того, на островах размещены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также зенитные комплексы «Бук».

В марте 2016 года министр обороны Сергей Шойгу (а спустя полтора года — в октябре 2017-го — и зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич) заявили о планах России разместить на одном из островов базу Тихоокеанского флота ВМФ России.

Ни один, ни второй не раскрыли никаких подробностей, но на острове Матуа Курильской гряды побывали экспедиции Русского географического общества и министерства обороны России. В марте 2018 года в интервью «Красной звезде» командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц сказал, что на острове уже развернут военный аэродром.