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Во Франции движение «желтых жилетов» вновь набирает обороты
12.01.2019 19:00 — Новости Мира | Tut.by
Полиция и жандармерия задержала в субботу во Франции около ста протестующих, из которых 82 помещены под стражу. Такие сведения о проходящих в стране акциях «желтых жилетов» приводит МВД Франции.
В Париже задержаны 75 человек. Значительная часть из этого числа взята под стражу в последние часы, в ходе подавления полицией и жандармерией беспорядков у Триумфальной арки, на площади Звезды. Там сейчас находятся несколько сотен человек, которых полиция пытается вытеснить, используя слезоточивый газ и водометы.
Всего в стране, по данным МВД, на 15.00 по минскому времени насчитывалось 32 тысячи манифестантов, из которых 8 тысяч — в Париже. Митинги и манифестации в рамах девятого общенационального дня протеста проходят также в Тулузе, Марселе, Лионе, Лилле, Валансе, Бордо. В городе Бурж (департамент Шер) задержаны 17 человек. В Бордо (юго-запад страны) крупная манифестация на центральной площади города проходит в спокойной обстановке, хотя все предыдущие дни протеста там происходили жестокие стычки с полицией.
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До начала манифестаций полиция взяла под стражу 29 человек за наличие у них оружия или предметов, которые можно использовать в качестве оружия.
Напомним, манифестации «желтых жилетов», которые сперва начались в знак протеста против повышения цен на топливо, а затем превратились в демонстрации против политики, проводимой властями,
Власти Франции ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо, но протесты продолжились. Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на значительные
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Всего в манифестациях в стране участвуют 32 тысячи человек. Около 100 манифестантов задержала полиция.
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