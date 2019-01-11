Во Франции движение «желтых жилетов» вновь набирает обороты

Полиция и жандармерия задержала в субботу во Франции около ста протестующих, из которых 82 помещены под стражу. Такие сведения о проходящих в стране акциях «желтых жилетов» приводит МВД Франции.



Полиция пытается разогнать митингующих при помощи водной пушки. 12 января 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters

В Париже задержаны 75 человек. Значительная часть из этого числа взята под стражу в последние часы, в ходе подавления полицией и жандармерией беспорядков у Триумфальной арки, на площади Звезды. Там сейчас находятся несколько сотен человек, которых полиция пытается вытеснить, используя слезоточивый газ и водометы.

Всего в стране, по данным МВД, на 15.00 по минскому времени насчитывалось 32 тысячи манифестантов, из которых 8 тысяч — в Париже. Митинги и манифестации в рамах девятого общенационального дня протеста проходят также в Тулузе, Марселе, Лионе, Лилле, Валансе, Бордо. В городе Бурж (департамент Шер) задержаны 17 человек. В Бордо (юго-запад страны) крупная манифестация на центральной площади города проходит в спокойной обстановке, хотя все предыдущие дни протеста там происходили жестокие стычки с полицией.

Телеканал BFM подчеркнул, что это означает значительное увеличение числа участников, которых неделю назад по состоянию на середину субботы было 26 тысяч. Телеканал указывает на повышение активности движения протеста в Париже: неделю назад «желтых жилетов» на улицах и площадях столицы насчитывалось в то же время не более 2 тысяч.

До начала манифестаций полиция взяла под стражу 29 человек за наличие у них оружия или предметов, которые можно использовать в качестве оружия.

Напомним, манифестации «желтых жилетов», которые сперва начались в знак протеста против повышения цен на топливо, а затем превратились в демонстрации против политики, проводимой властями, стартовали 17 ноября . Нередко они заканчивались массовыми погромами, есть жертвы.

Власти Франции ввели мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо, но протесты продолжились. Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на значительные уступки , пообещав поднять минимальную зарплату и стабилизировать экономику, но ситуация не урегулирована до сих пор.