США собираются отправить военные корабли в Арктику

Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года, чтобы протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях. Как заявил глава ВМС США Ричард Спенсер в интервью изданию Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 11 января, США стремятся также расширить свое присутствие на дальнем Севере в условиях конкуренции с Россией и Китаем.



Эсминец ВВС США John S. McCain

Вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства, что позволяет США отправить туда свои корабли в рамках операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP), пояснил Спенсер. Это будет первая подобная операция ВМС США в данном регионе.

США присутствуют в Арктике с 1960-х годов

Предположительно, в состав экспедиции, помимо военных кораблей, войдет также патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

Выступая в Центре новой американской безопасности 8 января 2019 года, Спенсер заявил, что Военно-морские силы США регулярно присутствовали в Арктике с 1960-х годов. Однако в основном данное присутствие ограничивалось подлодками и патрульными самолетами, а не военными морскими судами.

Во время учений НАТО под названием Trident Juncture, проходивших в Норвегии в октябре 2018 года, «Гарри Трумэн» стал первым американским авианосцем, пересекшим Северный Полярный круг за последние 27 лет.

По информации американского издания USNI News , сам авианосец успешно справился с работой в условиях арктического холода, однако сопровождавшие его малые суда эскорта и корабли снабжения испытали существенные трудности в ледяных водах на высоких широтах.

Как пояснил Спенсер, наиболее современные корабли ВМС США не обладают паровыми системами для удаления льда с корпуса судна. Последними крейсерами, оснащенными такими системами, являются в США ракетные крейсеры класса «Тикондерога».

Шойгу предупреждает об угрозе конфликтов в Арктике

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил летом 2018 года с заявлением об угрозе конфликтов в Арктике.

«Защита национальных интересов России в арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — сказал Шойгу 31 августа на заседании коллегии Минобороны в Москве.