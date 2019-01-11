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США собираются отправить военные корабли в Арктику
12.01.2019 19:42 — Новости Мира | Tut.by
Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года, чтобы протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях. Как заявил глава ВМС США Ричард Спенсер в интервью изданию Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 11 января, США стремятся также расширить свое присутствие на дальнем Севере в условиях конкуренции с Россией и Китаем.
Вследствие глобальных изменений климата арктические воды стали более благоприятными для судоходства, что позволяет США отправить туда свои корабли в рамках операции по обеспечению свободы судоходства (FONOP), пояснил Спенсер. Это будет первая подобная операция ВМС США в данном регионе.
США присутствуют в Арктике с 1960-х годов
Предположительно, в состав экспедиции, помимо военных кораблей, войдет также патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.
Выступая в Центре новой американской безопасности 8 января 2019 года, Спенсер заявил, что Военно-морские силы США регулярно присутствовали в Арктике с 1960-х годов. Однако в основном данное присутствие ограничивалось подлодками и патрульными самолетами, а не военными морскими судами.
Во время учений НАТО под названием Trident Juncture, проходивших в Норвегии в октябре 2018 года, «Гарри Трумэн» стал первым американским авианосцем, пересекшим Северный Полярный круг за последние 27 лет.
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Как пояснил Спенсер, наиболее современные корабли ВМС США не обладают паровыми системами для удаления льда с корпуса судна. Последними крейсерами, оснащенными такими системами, являются в США ракетные крейсеры класса «Тикондерога».
Шойгу предупреждает об угрозе конфликтов в Арктике
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил летом 2018 года с заявлением об угрозе конфликтов в Арктике.
«Защита национальных интересов России в арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — сказал Шойгу 31 августа на заседании коллегии Минобороны в Москве.
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Вашингтон готовится к отправке военных кораблей в Арктику летом 2019 года, чтобы протестировать работу ракетных крейсеров в экстремальных условиях.
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